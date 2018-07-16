Делегация из Китая посетила Сибирь, чтобы увидеть, как добывают уголь

Представители угольных компаний из Китая посетили Сибирь, чтобы узнать, как работают российские угольщики. За 3 дня они побывали на 3 угледобывающих предприятиях Красноярского края Республики Хакасии и смогли увидеть все производственные процессы добычи «черного золота» и обсудить перспективы этого вида топлива со своими сибирскими коллегами.

Гости из Китая посетили угольные разрезы Степной, Переясловский и Саяно-Партизанский входящей в группу САФМАР Михаила Гуцериева компании «Русский Уголь». На них открытым способом добывают каменный и бурый энергетический уголь, идущий на нужды предприятий большой энергетики и структур ЖКХ.

В Республике Хакасии китайских угольщиков заинтересовал процесс обогащения угля. На разрезе Степной после переработки угля на обогатительной фабрике повышаются калорийность и качественные характеристики твердого топлива, а значит, потребители получают больше тепла.

В Красноярском крае китайские представители с интересом наблюдали процесс погрузки угля в вагоны роторным экскаватором на разрезе Переясловский. Гостей из КНР удивила высокая скорость погрузки твердого топлива: роторный экскаватор позволяет грузить 1 полувагон весом 68 тонн за 3-4 минуты.

«Китайская делегация была впечатлена масштабами Сибири и высоко оценила технологичность производства и промышленную безопасность угледобывающих предприятий этого региона. Уголь для китайцев — не просто продукт, а объект профессионального интереса. В настоящее время стремительно растет интерес китайских компаний к углям, добываемым на территории РФ . Многие китайские компании находятся в активном поиске надежных поставщиков угля из России», — поделились впечатлениями от встречи представители Филиала АО «Русский Уголь» Красноярск

Угольщики из России и Китая обсудили будущее угля. Обе стороны считают, что у этого наиболее дешевого и доступного топлива есть долгосрочные перспективы.

Китай является одним из лидеров не только по добыче, но и по потреблению и импорту угля. Потребление этого вида топлива в КНР растет благодаря активно развивающейся промышленности. Из пятилетнего плана Государственной комиссии по развитию и реформам КНР следует, что добыча угля в Китае к 2020 г. вырастет до 3,9 млрд тонн, а потребление угля составит 4,1 млрд тонн. Мощности работающих на угле электростанций увеличатся на 19%. Ежегодно Китай покупает свыше 25 млн тонн российского угля. В перспективе объем импорта КНР российского твердого топлива может увеличиться.

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