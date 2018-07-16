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«Почти у всех значки с Ким Чен Ыном». В Казань прибыли рабочие из КНДР
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«Почти у всех значки с Ким Чен Ыном». В Казань прибыли рабочие из КНДР 

Казанский Портал 1 час назад
В соцсетях появляются фотографии северокорейских рабочих, приехавших в Казань. Их заметили в центре города, недалеко от театра Камала. Почти у всех были значки с флагом КНДР и лидером страны Ким Чен Ыном, пишут очевидцы.
Фото: vk.com  Фото: vk.com  Фото: vk.com  Фото: vk.com  Северная Корея — самое закрытое государство в мире. Несмотря на это, граждане КНДР в топе трудовых мигрантов в Татарстане.
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