«Почти у всех значки с Ким Чен Ыном». В Казань прибыли рабочие из КНДР 

В соцсетях появляются фотографии северокорейских рабочих, приехавших в Казань. Их заметили в центре города, недалеко от театра Камала. Почти у всех были значки с флагом КНДР и лидером страны Ким Чен Ыном, пишут очевидцы.
Фото: vk.com Фото: vk.com Фото: vk.com Фото: vk.com Северная Корея — самое закрытое государство в мире. Несмотря на это, граждане КНДР в топе трудовых мигрантов в Татарстане.
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