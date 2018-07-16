«Почти у всех значки с Ким Чен Ыном». В Казань прибыли рабочие из КНДР

В соцсетях появляются фотографии северокорейских рабочих, приехавших в Казань . Их заметили в центре города, недалеко от театра Камала. Почти у всех были значки с флагом КНДР и лидером страны Ким Чен Ыном , пишут очевидцы. Фото: vk.com Фото: vk.com Фото: vk.com Фото: vk.com Северная Корея — самое закрытое государство в мире. Несмотря на это, граждане КНДР в топе трудовых мигрантов в Татарстане Читайте также: На фанфесте в Казани ели хот-доги и пили пиво. В больших количествах В Казани пересчитали гостей ЧМ. Колумбийцев было больше всего