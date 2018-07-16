Будущий российско-американский альянс против Китая

Пока прогрессивные левые видят российских шпионов за каждым углом, существует довольно реальная вероятность того, что Вашингтон и Москва начнут сотрудничать друг с другом в силу чрезвычайно веской причины — и уже очень скоро.

У этих двух стран есть причины опасаться грядущих перемен в международном порядке — перемен, которые отразятся как на России , так и на США . Как показывает история, набирающая мощь держава, стремящаяся изменить международную систему, может заставить даже заклятых врагов объединить силы — и довольно быстро.

Речь идет о набирающем мощь и влияние Китае

Не стоит удивляться такому заявлению. Правда заключается в том, что мы, вполне возможно, стоим на пороге колоссальных изменений в том, как Россия и США относятся друг к другу, теперь, когда им приходится противостоять намного более значительному врагу. Стоит внести ясность: если нынешние прогнозы верны, экономика Китая однажды обгонит экономики России и США, вместе взятые. А поскольку экономическая мощь неизбежно трансформируется в мощь военную, исход такого развития событий вполне предсказуем.

Рассмотрим, к примеру, нынешние стратегические перспективы США. Сегодня Вашингтону угрожает очевидная опасность со стороны Пекина, который стремится полностью изменить существующую международную систему в свою пользу. США и Китай перестали быть близкими партнерами благодаря окончанию холодной войны, и того, что позволяло им поддерживать рабочие отношения — процветающее партнерство в экономической и финансовой сферах — с каждым днем становится все меньше. Из-за кражи Китаем американской интеллектуальной собственности, громадного торгового дефицита, в результате которого Америка лишилась множества рабочих мест, а также кражи, вероятно, триллионов долларов и военных секретов Пекин быстро превращается в смертельного врага Вашингтона.

Но на этом проблемы не заканчиваются. Между США и КНР существует масса геополитических разногласий и споров, которые в любой момент могут перерасти во всплеск напряженности и, возможно, в вооруженный конфликт. От Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей до Тайваня, обладание которыми дает возможность контролировать морские пути и проливы в Азии, эти две державы, по всей видимости, готовы вступить в борьбу друг с другом за то, кто будет контролировать не только Азию, но и весь Индо-Тихоокеанский регион.

Между тем перед Россией, хотя она может и не признавать этого в данный момент, тоже остро стоит китайская проблема. Пока Москва и Пекин ведут переговоры о налаживании близких отношений, укреплении экономических связей, энергетических сделках, а также поставках российского современного военного оборудования. По крайней мере на поверхности в отношениях между этими двумя державами все хорошо.

Но долго такая ситуация сохраняться не может. В долгосрочной перспективе Москву должны очень сильно волновать устремления Китая. Во-первых, масштабный китайский проект «Один пояс, один путь» соединит значительные части постсоветского пространства в Центральной Азии с Китаем, в результате чего находящиеся там страны окажутся на орбите КНР. С учетом крупных энергетических сделкок между бывшими советскими республиками и Пекином, а также более серьезных экономических преимуществ сотрудничества с Китаем, нежели с Россией, Москва, должно быть, озабочена тем, что некоторые части ее «ближнего зарубежья» могут со временем перейти под почти полный контроль Пекина.

Далее, существует неблагоприятный дисбаланс военной мощи, который с годами будет лишь нарастать — и не в пользу Москвы. По мере того, как Китай продолжает получать от России современное военное оборудование, такое как зенитные ракетные комплексы С-400 или истребители Су-35, Китай с высокой долей вероятности пойдет на кражу и воспроизведение этих технологий, как уже было прежде. Далее Китай может включить эти технологии в собственные разработки или начать продавать их по более низкой цене, напрямую конкурируя с Москвой на прибыльном рынке вооружений. Еще большую опасность для России представляет возможность того, что собственные российские технологии могут быть использованы против нее в случае столкновения между китайскими и российскими войсками — как показывает история, такую возможность тоже не следует полностью исключать.

Наконец, у Москвы и Пекина непростое прошлое, и однажды Китай может захотеть исправить несправедливость. Когда китайские чиновники говорят о столетии унижений, многие считают его результатом несправедливых соглашений и сделок с западноевропейскими государствами. Между тем Пекин рассматривает ряд территорий азиатской России как территории, по праву принадлежащие Китаю, поэтому однажды, когда он станет еще сильнее, Пекин может выступить с претензиями на те или иные рацоны, как уже происходит в случае с рядом островов в Южно-Китайском море. Если учесть, что Пекин уже выступает с претензиями на Окинаву, Владивосток может оказаться его следующим территориальным требованием.