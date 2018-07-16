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Китай и ЕС договорились советоваться по вопросам кибербезопасности
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Китай и ЕС договорились советоваться по вопросам кибербезопасности 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ПЕКИН, 16 июл — РИА Новости. Китай и Евросоюз в ходе заседания в рамках 20-го саммита ЕС-КНР в Пекине договорились наращивать коммуникацию по вопросам обеспечения кибербезопасноси, заявил в понедельник премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.
"Мы обсудили вопросы кибербезопасности и пришли к согласию усилить коммуникацию между Китаем и ЕС по этому вопросу", — заявил Ли Кэцян на совместной пресс-конференции с председателем Европейского совета Дональдом Туском и главой ЕК Жан-Клодом Юнкером.
По его словам, это позволит Евросоюзу лучше понимать китайские нормы и правила в этой сфере, а КНР в свою очередь сможет изучить новейшие разработки ЕС в сфере законодательства по кибербезопасности.
"Благодаря этому в век цифровой экономики, мы будем иметь более тесную коммуникацию для защиты персональных данных, торговых секретов и прав интеллектуальной собственности", — добавил Ли Кэцян.
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