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В г. Мишань прошел Международный марафон китайско-российской дружбы
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В г. Мишань прошел Международный марафон китайско-российской дружбы 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Харбин, 16 июля /Синьхуа/ — В воскресенье в г. Мишань провинции Хэйлунцзян /Северо-Восточный Китай/ состоялся Международный марафон китайско-российской дружбы на озере Синкай /Ханка/, в котором приняли участие 2256 человек из Китая, России, Республики Корея, Японии и других стран и регионов мира.
Победителями прошедшего марафона в мужском и женском зачетах стали российские участники Роман Исаев и Виктория Мячикова. Они преодолели дистанцию за 2 ч. 43 мин. 2 сек. и 3 ч. 14 мин. 45 сек. соответственно.
Организаторами марафона выступают Управление физической культуры и спорта провинции Хэйлунцзян, Департамент физической культуры и спорта Приморского края РФ и правительство г. Мишань. -0-
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