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В КНДР объявлена первая за три года амнистия заключенных
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В КНДР объявлена первая за три года амнистия заключенных 

Российская Газета 47 минут назад
Фото: РИА Новости
В преддверии отмечаемой в сентябре 70-й годовщины образования республики Северная Корея объявила первую с 2015 года амнистию заключенных.
Соответствующий указ был утвержден президиумом Верховного народного собрания КНДР. На свободе окажутся лица, совершившие преступления против родины и ее народа. О количестве заключенных, которые выйдут из тюрьмы, ТАСС не сообщает.
Как пишет агентство Ренхап, нынешней амнистией власти преследуют цель укрепления единства общества, демонстрации любви к народу со стороны лидера страны Ким Чен Ына на фоне переговоров с США и внимания к правам человека в КНДР.
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