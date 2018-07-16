В КНДР объявлена первая за три года амнистия заключенных 

В преддверии отмечаемой в сентябре 70-й годовщины образования республики Северная Корея объявила первую с 2015 года амнистию заключенных.
Соответствующий указ был утвержден президиумом Верховного народного собрания КНДР. На свободе окажутся лица, совершившие преступления против родины и ее народа. О количестве заключенных, которые выйдут из тюрьмы, ТАСС не сообщает.
Как пишет агентство Ренхап, нынешней амнистией власти преследуют цель укрепления единства общества, демонстрации любви к народу со стороны лидера страны Ким Чен Ына на фоне переговоров с США и внимания к правам человека в КНДР.