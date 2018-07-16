Yomiuri: Помпео обвинил КНДР в использовании секретного объекта по обогащению урана 

ТОКИО, 16 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил КНДР в ходе состоявшегося в начале июля визита в Пхеньян в использовании для обогащения урана секретного объекта, расположенного рядом с Пхеньяном. Об этом в понедельник сообщила газета Yomiuri shimbun со ссылкой на дипломатические источники.
Отмечается, что речь идет о предприятии, статью о котором 13 июля опубликовало издание The Diplomat. По его сведениям, оно находится в городе Чоллима в 20-30 км к востоку от Пхеньяна.
Как утверждает издание, которое провело совместное расследование с рядом специалистов в ядерной сфере, описанный ими комплекс функционирует на протяжении как минимум 10, возможно, 15 лет. Кроме того, его производительность может быть в два раза выше, чем в ядерном центре Йонбен, где расположены завод по обогащению урана и реактор мощностью 5 МВт, построенный специалистами КНДР в 1986 году. По оценке экспертов, за один год в Йонбене можно получить достаточно материалов для изготовления нескольких ядерных зарядов.
Главное здание чоллимского комплекса, который носит название Кансон, имеет длину 110 м и ширину около 50 м. Предположительно, в нем находятся газовые центрифуги, использующиеся в процессе разделения изотопов урана. Анализ спутниковых снимков показывает, что объект обладает очень хорошей транспортной доступностью — он расположен всего в 1 км от главной магистрали КНДР, соединяющей Пхеньян с портом Нампхо на берегу Желтого моря. Комплекс обнесен стеной, также в него входят несколько вспомогательных зданий, в том числе и жилых, где могут проживать ученые, технические специалисты и другие сотрудники.
На фотографиях, снятых со спутника зимой, также видно, что крыша главного здания центра никогда не бывает в снегу, что говорит о наличии мощностей, вырабатывающих большое количество тепла. Также с момента введения в эксплуатацию этот комплекс ни разу не фигурировал в репортажах СМИ КНДР, которые активно освещают визиты руководства страны на стратегические предприятия. Это, по мнению американских экспертов, свидетельствует о повышенной секретности объекта и его важности для оборонной отрасли КНДР.
Помпео 7 июля завершил официальный двухдневный визит в Пхеньян, где у него прошли переговоры с заведующим отделом единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхолем. С лидером республики Ким Чен Ыном на этот раз он не встречался, в отличие от двух его предыдущих визитов в КНДР в апреле и мае, когда готовился саммит в Сингапуре. По итогам визита министерство иностранных дел КНДР выразило крайнее сожаление в связи с позицией США на этих переговорах. В заявлении, в частности, подчеркивалось, что кратчайший путь к денуклеаризации Корейского полуострова — поэтапные и основанные на обоюдных действиях шаги, а не выдвигаемая Вашингтоном концепция быстрого, полномасштабного процесса ядерного разоружения КНДР.