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Сиверский заинтересовал делегацию из КНР
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Сиверский заинтересовал делегацию из КНР 

Ivyborg.ru 51 минуту назад
Фото: Ivyborg.ru
Перспективные проекты сотрудничества, включая создание к 2023 году аэропорта в поселке Сиверский Ленинградской области, рассмотрены 14 июля на встрече губернатора Александра Дрозденко с делегацией провинции Хэнань (Китайская Народная Республика) во главе с Секретарем Коммунистической партии Китая провинции Хэнань Ван Гошэном. Об этом ivbg.ru сообщили в пресс-службе правительства области.
«Провинция Хэнань славится богатой историей и культурой, знакома многим с детства, как место, где находится монастырь Шаолинь. Сегодня она активно развивается, показывая впечатляющий рост экономики на почти 8 процентов в год, что выше среднего по Китаю. Надеюсь, что эта встреча будет отправной точкой для нашего сотрудничества по ряду направлений — это транспортная логистика, ИТ-технологии и образование. Рассчитываю, что наши специалисты далее будут работать уже по конкретным направлениям», — отметил губернатор Александр Дрозденко.
Ван Гошэн провел презентацию провинции Хэнань как лидирующего промышленного, сельскохозяйственного и транспортного центра Китая, нацеленного на развитие внешних связей и партнерств в транспортной сфере, особенно в контексте концепции «Один пояс — один путь». Он отметил быстрый рост торгового оборота между китайскими и российскими партнерами, интерес провинции Хэнань к развитию связей с Ленинградской областью в русле перекрестных Годов российско-китайского межрегионального сотрудничества и большой потенциал взаимодействия.
На встрече был представлен проект развития в Сиверском Гатчинского района грузового терминала и аэропорта коммерческой авиации на основе имеющихся взлетно-посадочных полос, способных принимать даже самые большие в мире самолеты. Проект гармонично дополняет мощности субъекта РФ как крупнейшего портового, железнодорожного и автомобильного перевалочного узла. Был отмечен большой опыт провинции Хэнань, развивающей три аэропорта, как в пассажирской логистике, так и в грузовой, и обслуживающей топовые авиакомпании мира.
«Хочу поблагодарить господина Ван Гошэна за то, что наш проект вызвал предварительный интерес. Надеюсь, что дальше в составе рабочей группы и ответственных лиц мы продолжим обсуждение. У нас есть и предложения по взаимодействию в сфере профессионального общего образования, связанные с ИТ-технологиями, на базе ЛГУ им. А. С. Пушкина, которые мы передадим в письменном виде через Генеральное консульство КНР в Санкт-Петербурге. Надеюсь, они также вызовут интерес у наших коллег с китайской стороны», — резюмировал Александр Дрозденко.
Ранее Президент РФ Владимир Путин и Председатель КНР Си Цзиньпин приняли решение о проведении в 2018-2019 годах перекрестных Годов российско-китайского межрегионального сотрудничества — масштабного проекта, направленного на укрепление контактов на уровне субъектов двух стран.
Провинция Хэнань расположена на востоке центральной части Китая, известной также как «Центральная китайская равнина». Общая площадь провинции: 167 тыс. кв км. Хэнань граничит с провинциями Хэбэй, Шаньси, Шэньси, Хубэй, Аньхой и Шаньдун. Численность населения провинции Хэнань составляет примерно 108 млн человек (1-е место среди провинций КНР).
Китай занимает первое место по взаимному товарообороту среди стран-контрагентов Ленинградской области, по итогам 2017 года его объем оценивается в почти 1,4 млрд долларов. С 1992 года, когда было заключено соответствующее соглашение, развивается сотрудничество субъекта РФ с китайской провинцией Хэбэй. Оно охватывает такие сферы как здравоохранение, образование, культура, спорт и молодежная политика, прорабатывается ряд. Совместно с китайскими компаниями в настоящее время прорабатывается возможность реализации ряда инвестиционных проектов на территории Ленинградской области.
Также взаимодействие Ленинградской области с КНР осуществляется на муниципальном уровне, действуют 6 соглашений о сотрудничестве между муниципальными образованиями Ленинградской области и муниципальными образованиями КНР. Взаимодействие осуществляется администрациями: Гатчинского района — с городским уездом Личуань провинции Хубэй, Кингисеппского района — с городским округом Аньцин провинции Аньхой, Кировского района — с Чжицзян-Дунским автономным уездом провинции Хунань, Выборгского района — с городами Чанчжоу провинции Цзянсу и Цзясин провинции Чжэцзян, Кингисеппского района — с городом Жэньхуай провинции Гуйчжоу.
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