Си Цзиньпин осудил теракт в Пакистане

Китай выступает категорически против терроризма и решительно осуждает атаку в Пакистане . Об этом в воскресенье заявил председатель КНР Си Цзиньпин в своей телеграмме с соболезнованиями президенту Пакистана Мамнуну Хусейну.

"Терроризм является общим врагом всего человечества. Китай выступает категорически против терроризма и решительно осуждает атаку в Пакистане", — говорится в телеграмме.

Си Цзиньпин отметил, что "китайский народ всегда стоит бок о бок с народом Пакистана, поддерживает усилия страны в борьбе с терроризмом, обеспечении национальной безопасности и защиты жизней людей".

В своем послании китайский лидер также выразил глубокие соболезнования пострадавшим и семьям погибших.