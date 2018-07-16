В Китае обнаружили наскальное изображение человеческого лица возрастом 7 тыс. лет

Китайские археологи обнаружили в автономном районе Внутренняя Монголия , расположенном на севере КНР , наскальное изображение человеческого лица возрастом 7 тыс. лет.

Рисунок размерами 65 см в высоту и 57 см в ширину найден на песчанике в Вэннютэском хошуне города Чифэн, пишет газета Жэньминь жибао он-лайн.

На нём изображены глаза в виде двойных окружностей диаметром 18 см, овальный рот и четыре вертикальные черты, обозначающие зубы.

Китайские ученые пригласили экспертов по наскальной живописи из Российской академии наук , чтобы сравнить находку с изображениями, обнаруженными на российском Дальнем Востоке в других частях Внутренней Монголии.

При этом отмечается, что по сравнению с другими изображениями этот рисунок отличается большими размерами, более тонкой прорисовкой деталей и более мягкими линиями.

По словам археологов, наскальные изображения человеческих лиц, которые за последние годы были обнаружены во многих частях Внутренней Монголии, дают важную информацию о миграции людей и их обычаях.

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