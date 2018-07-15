В 2017 году в Китае родились 17,58 млн детей

Такие данные опубликовал Государственный комитет по делам здравоохранения.

51 процент новорожденных были не первыми детьми для своих родителей, сообщили в комитете.

Для решения проблемы старения населения китайские власти разрешили в 2016 году всем супружеским парам иметь двух детей, положив тем самым конец проводившейся на протяжении нескольких десятилетий политике одного ребенка.

В прошлом году материнская смертность в Китае снизилась до 19,6 смертей на 100 тыс. родов, а младенческая — до 6,8 смертей на 1000 родившихся живыми.

В 2017 году 11,73 млн китайцев, планирующих детей, прошли бесплатное обследование, чтобы снизить риски врожденных пороков развития плода. -0-