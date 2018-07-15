Ещё
В 2017 году в Китае родились 17,58 млн детей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
«Будут воровать в два раза больше»
«Будут воровать в два раза больше»

В 2017 году в Китае родились 17,58 млн детей 

ИА Синьхуа 3 часа назад
Такие данные опубликовал Государственный комитет по делам здравоохранения.
51 процент новорожденных были не первыми детьми для своих родителей, сообщили в комитете.
Для решения проблемы старения населения китайские власти разрешили в 2016 году всем супружеским парам иметь двух детей, положив тем самым конец проводившейся на протяжении нескольких десятилетий политике одного ребенка.
В прошлом году материнская смертность в Китае снизилась до 19,6 смертей на 100 тыс. родов, а младенческая — до 6,8 смертей на 1000 родившихся живыми.
В 2017 году 11,73 млн китайцев, планирующих детей, прошли бесплатное обследование, чтобы снизить риски врожденных пороков развития плода. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
Завершено строительство первого трансграничного наземного оптоволоконного кабеля между Китаем и Пакистаном Крупный коррупционер Сюй Чаофань, находившийся в бегах 17 лет, вернулся в Китай и сдался властям Срочно: Китай и Германия договорились противостоять протекционизму
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Слышны были только крики людей»: ЧП на борту Ryanair98
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии39
Стало известно истинное отношение Трампа к Украине354
России выдвинули новое абсурдное обвинение384
Опубликовано фото ползающих по Марсу «пауков»9
Видео
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
04:17
На успех встречи Путина и Трампа уже делают ставки
Экономика Статьи
00:50
Тимошенко и Коломойского застали вместе в отеле
Украина В мире
01:29
Супруга Щербакова борется с смертельной болезнью
Шоу-бизнес
04:44
Раскрыт секрет успеха России в Сирии
Армия Ближний Восток
00:21
«Слышны были только крики людей»: ЧП на борту Ryanair
Происшествия
00:58
Украина решила «подкупить» крымчан водой
Украина В мире
00:42
Перед трибуной Макрона произошел инцидент
В мире Европа
00:43
Французские пилоты решили «добить» Макрона
В мире Армия
00:14
Трамп публично унизил Мэй на светском рауте
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение