Президент Сейшельских островов Дэнни Фор встретился с заведующим Отделом международных связей ЦК КПК Сун Тао

Сун Тао отметил, что дружба между Китаем и Сейшелами уходит корнями в далекое прошлое и крепнет с каждым днем. Воспользовавшись случаем пекинского саммита в рамках Форума по китайско-африканскому сотрудничеству, Китай продолжит придерживаться выдвинутой председателем КНР Си Цзиньпином концепции в отношении Африки, характеризующейся правдивостью, практичностью, дружбой и искренностью, будет продвигать двусторонние отношения на новую высоту.

Дэнни Фор указал, что дружественные отношения между Сейшельскими островами и Китаем строятся на глубокой и широкой основе, а во всех сферах сотрудничества уже достигнуты плодотворные результаты. Президент республики отметил, что ждет собственного участия в пекинском саммите в рамках Форума по китайско-африканскому сотрудничеству, который состоится в сентябре, чтобы способствовать дальнейшему продвижению развития отношений Африки и Китая. —0—