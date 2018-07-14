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Китай ограничит доступ туристов к горе Фанцзиншань
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Китай ограничит доступ туристов к горе Фанцзиншань 

News.ru 1 час назад
В Китае установили ограничение на посещение горы Фанцзиншаньв провинции Гуйчжоу. Такое решение власти страны приняли с целью защитить природный памятник, внесённый в список природных объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Правительственная программа по сохранению горы Фанцзиншань на 2018-2030 годы предполагает введение лимита посещений туристами. Согласно документу, он не должен 23, 8 тыс. человек в день, сообщает китайское информационное агентство Синьхуа.
Фаньцзишань — самый высокий пик в горной цепи Улин в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая. Объект характеризуется амплитудой высот от 500 до 2570 метров над уровнем моря.
Ранее News.ru писал, что национальный парк «Бикин» в Приморье включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО в рамках расширения системы кластеров особо охраняемых природных территорий «Центральный Сихотэ-Алинь».
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