Китай ограничит доступ туристов к горе Фанцзиншань

Китае установили ограничение на посещение горы Фанцзиншаньв провинции Гуйчжоу. Такое решение власти страны приняли с целью защитить природный памятник, внесённый в список природных объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО

Правительственная программа по сохранению горы Фанцзиншань на 2018-2030 годы предполагает введение лимита посещений туристами. Согласно документу, он не должен 23, 8 тыс. человек в день, сообщает китайское информационное агентство Синьхуа

Фаньцзишань — самый высокий пик в горной цепи Улин в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая. Объект характеризуется амплитудой высот от 500 до 2570 метров над уровнем моря.

Ранее News.ru писал, что национальный парк «Бикин» в Приморье включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО в рамках расширения системы кластеров особо охраняемых природных территорий «Центральный Сихотэ-Алинь».