В Сеуле призвали возобновить работу межкорейской промзоны в Кэсоне

Напомним, что межкорейский технопарк расположен на территории КНДР , в окрестностях города Кэсон . Промзона действовали около 10 лет, на момент закрытия в начале 2016 г. в ней были представлены 125 южнокорейских компаний, где трудились более 50 тысяч северокорейских рабочих.

Сотрудничество строилось по принципу: «Деньги, технологии и управляющей персонал — из Южной Кореи, территория, рабочая сила — из Северной». Однако в феврале 2016 г. правительство президента Южной Кореи Пак Кын Хе заявило о закрытии промзоны из-за проведенных КНДР ракетных и ядерных испытаний. В ответ власти КНДР заявили о полной конфискации всех предприятий и материалов, позволив южнокорейским менеджерам и сотрудникам забрать лишь личные вещи.

"Межкорейское экономическое сотрудничество не может обсуждаться без возобновления работы технопарка в Кэсоне", — заявил в ходе прошедшего в Сеуле симпозиума Ким Чжин Хян, возглавляющий Комитет по управлению технопарком в Кэсоне и совмещающий должность директора Фонда Кэсонской промышленной зоны.

Ким призвал как можно скорее возобновить работу технопарка, который считался самым успешным проектом межкорейского сотрудничества. Решение же правительства Пак Кын Хе закрыть промзону он назвал «полностью провальной политикой». «Это решение стало абсолютным провалом, которое привело к ухудшению ситуации в сфере мира, экономики и безопасности. Северная Корея совершенно не пострадала от сворачивания сотрудничества», — заявил чиновник.

Ким также парировал заявления критиков, которые считают, что технопарк в Кэсоне был своего рода «подарком» режиму КНДР. «Технопарк в Кэсоне не был каким-либо одолжением или помощью для КНДР. Он был нужен нашей экономике, которая оказалась в западне низких темпов роста», — заявил Ким Чжин Хян.

Заявления Кима в значительной степени отражают позицию нынешнего правительства Южной Кореи во главе с президентом Мун Чжэ Ином, где доминируют сторонники развития сотрудничества с КНДР. Однако проблема в том, что Сеул уже не может в одностороннем порядке возобновить работу технопарка. Помимо односторонних санкций против КНДР, которые ранее вел Сеул, действуют также и международные ограничения ООН , фактически запрещающие для всех стран подавляющее большинство проектов сотрудничества с Пхеньяном