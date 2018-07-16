Почему Россия теряет Узбекистан

США и Китай вытесняют Россию из Средней Азии

Россия теряет свои позиции в Узбекистане . Основным прямым инвестором этой страны стали США , а основным торговым партнером — Китай . У Российской Федерации не хватает денег и инвестиционных предложений, способных кардинально улучшить взаимоотношения двух стран.

Основным прямым инвестором Узбекистана в первом квартале 2018 года стали США, подсчитал республиканский Центробанк . Из опубликованной статистики следует, что 28% от всего объема прямых инвестиций в объеме $4,3 млрд, поступивших в Узбекистан за три месяца, приходятся на долю США.

Второе место делят Китай и Великобритания — по 10% инвестиций. На третьем месте — офшор, Британские Виргинские острова с 8%.

Доля России — всего 6%. Чуть больше, чем у Турции

Туда, где нет коррупции

В мае 2018 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев побывал в США с трехдневным официальным визитом — встречался с президентом Дональдом Трампом . На встрече Мирзиеев заявил, что Узбекистан стремится к членству в ВТО , а Трамп пообещал ему содействие в этом. В ходе визита были подписаны меморандумы о намерениях с американскими компаниями и Всемирным банком , в общей сложности, на $8,5 млрд

По мнению председателя американо-узбекской торговой палаты Кэролин Лэмм, наиболее перспективными отраслями сотрудничества считаются нефтегазовая отрасль и цветная металлургия, в том числе привлечение к геологоразведке и добыче полезных ископаемых Chevron и Exxon Mobil , уже работающих в Казахстане , а также компании General Electric — к участию в реконструкции местных электростанций.

Соглашения, как ожидается, будут способствовать сохранению 10 тысяч рабочих мест в США, a также открыть возможности для многомиллиардных контрактов с американскими компаниями. По мнению Мирзиеева, Узбекистан остро нуждается в американских технологиях.

«Хотим мы этого или нет, это может кому-то не нравиться, но американские технологии способствуют порядку. Американцы инвестируют туда, где нет коррупции и хищений. Поэтому в Узбекистане не было американских инвестиций», — отметил президент.

Этот год может стать для Узбекистана рекордным с точки зрения привлечения американских и в целом иностранных инвестиций в страну. Мирзиеев заявил, что власти Узбекистана достигли предварительных договоренностей о привлечении в страну $17 млрд иностранных инвестиций. Под 182 проекта.

Судя по всему, Узбекистан активно готовится к инвестиционному буму. За пять месяцев 2018 года в Узбекистане зарегистрировали 776 совместных и иностранных предприятий. В течение этого года в стране планируется реализовать 377 территориальных и 148 отраслевых проектов с привлечением иностранных инвестиций.

Инвестиции в обмен на свободу

Сейчас власти озабочены тем, как упростить механизм реализации зарубежных инвестпроектов. Заместитель премьер-министра Узбекистана Сухроб Холмуродов объявлял о планах отменить часть налогов, взимаемых с предпринимателей, и упрощении регистрации компаний. А президент издал постановление «О дополнительных мерах по ускоренной реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов».

Ради инвестиций официальный Ташкент готов идти на встречу даже таким непростым для официального Ташкента требованиям, как освобождение политзаключенных, гарантии свободы передвижения, запрет в отношении пыток, защита свободы вероисповедания и прав ЛГБТ-сообщества. Такие требования, в частности, предъявляла Узбекистану глава американской Amnesty International Маргарет Хуанг, в целом положительно оценивающая первые шаги Мирзиеева в этом направлении.

Еще больше поводов для удовлетворения появилось с приходом к власти Мирзиеева у Всемирного Банка и Международной организации труда. Эти учреждения подтвердили, что в Узбекистане прекратили наконец-то использовать принудительный детский труд на сборе хлопка, что снимает ряд инвестиционных ограничений со стороны Запада.

Что мучает наш народ?

Узбекистан начал активный поиск внешних источников финансирования после смены власти и признания новым президентом республики того факта, что экономика восстанавливается недостаточными темпами. Рост за счет внутренних ресурсов практически исчерпан. В 2017 году ВВП Узбекистана, по данным ЦБ, вырос на 5,3% и составил $ 30,6 млрд Но растет и внешний госдолг, он составляет по итогам первого квартала $7,9 млрд

Но проблема №1 для узбеков — безработица.

«Что мучает наш народ? Это безработица и отсутствие уверенности в завтрашнем дне», — отметил Мирзиеев. Он признал, что мигранты массово уезжают за границу потому, что «мы не смогли создать рабочие места. Все горе в этом».

На заработках за пределами Узбекистана находятся около 3 млн из 33 млн узбеков, примерно половина трудовых мигрантов проживает в России.

Интерес США к Узбекистану тоже не случаен. Республика имеет ключевое положение в Центральной Азии, она расположена рядом с Ираном , Россией и Китаем, которые считаются конкурентами США.

«Узбекистан — самый многочисленный и растущий рынок в Средней Азии и США не упустят шанса использовать его в качестве платформы для наращивания своего присутствия здесь», — говорит Ярослав Лисоволик, главный экономист Евразийского банка развития.

Но едва ли не главная точка соприкосновения интересов Ташкента и Вашингтона — ситуация в Афганистане . Основной транспортный коридор американцев в Афганистан через Пакистан становится все более проблемным и затратным. Разногласия между Пакистаном и США нарастают. Поэтому не исключено, что может быть возрожден альтернативный логистический маршрут через Казахстан и Узбекистан, который использовался еще во времена СССР. Казахстан уже дал США согласие на спецтранзит армейских грузов по железной дороге в Афганистан для обеспечения там присутствия США. Осталось договориться с Узбекистаном.

Накануне визита в США Мирзиеев провел встречу с главой Центрального командования вооруженных сил США генералом Джозефом Вотелом , обсудил с ним военное сотрудничество и ситуацию в Афганистане. С Трампом Мирзиеев впервые встретились еще более года назад в рамках саммита арабо-мусульманских стран и США в Эр-Рияде . В сентябре 2017 года, выступая на 72-й сессии Генассамблеи ООН Нью-Йорке , президент Узбекистана заявил о поддержке стратегии Трампа по мирному урегулированию ситуации в Афганистане. В рамках этих договоренностей предусматривается создание совместных проектов с компаниями Boeing , General Electric, Honeywell, Caterpillar и другими.

Ташкент открывается миру

Узбекистан будет традиционно проводить многовекторную политику, чтобы использовать весь потенциал от открытия своего рынка миру, и «не уйдет» однозначно под США, уверен Лисоволик из ЕАБР.

«Узбекистан при президенте Мирзиееве действительно начал проводить более открытую политику, не только в отношении США. Ташкент открывается для многих стран, в том числе для России, стремится к членству в ВТО», — говорит Лисоволик.

Узбекистан вынужден открываться в том числе из-за отсутствия выхода на глобальные рынки через Каспий и Аравийское море.

«По этой причине мы увидим повышательную тенденцию в товарообороте Узбекистана с соседями и со странами Евразийского союза», — считает Лисоволик.

Тем не менее Россия может потерять свое влияние в Узбекистане. Для начала экономическое и финансовое. В 2016 году товарооборот между Узбекистаном и Россией сократился на 5% по сравнению с 2015 годом — до $4,2 млрд По итогам прошлого года вырос до $5 млрд, а на текущий год Мирзиеевым поставлена задача нарастить его до $6 млрд

За счет чего должен вырасти товарооборот, не очень понятно. Основа узбекского экспорта в Россию — легковые автомобили, текстиль, овощи, фрукты. Турпоток незначительный.

Экономическое сотрудничество между Россией и Узбекистаном динамично развивается, отмечают в Минэкономразвития РФ . «Об этом свидетельствует рост объема взаимной торговли в 2017 году и в январе-апреле 2018 года по сравнению с аналогичными периодами предыдущих лет на 33,9% и 39,7% соответственно.

Что касается снижения товарооборота в 2015 году, то главным образом это стало следствием колебания курса рубля. В физическом выражении объемы поставок практически не изменились», — сообщили «Газете.Ru» в Минэкономразвития.

По данным ведомства, в настоящее время увеличиваются взаимные поставки, в том числе машинотехнической, металлургической и химической продукции, текстиля, продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья.

«Одновременно развивается взаимодействие в сферах производства данных товаров и предоставления услуг. Примером этого являются совместные предприятия по переработке и поставкам плодоовощной, производству сельхозтехники, запасных частей для автомобильной промышленности, строительных материалов и многие другие», — уточнили в Минэкономразвития.

По данным Государственного комитета Узбекистана по инвестициям, в 2017 г. объем прямых российских инвестиций составил $2415,2 млн, что на 39,9% выше показателя 2016 года. По состоянию на 1 января 2018 года на территории страны действовало 1035 предприятий с участием российского капитала.

Ранее руководством республики было заявлено, что Узбекистан не собирается вступать в ЕАЭС. Под руководством прежнего лидера Ислама Каримова Узбекистан вообще отказывался от членства в региональных союзах, в которых руководящая роль отводилась Москве

В 2008 году Ташкент вышел из ЕврАзЭС. Кроме того, Узбекистан дважды присоединялся и прекращал участие в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Договариваться с таким партнером, как Узбекистан, будет непросто. Тем более, что конкурировать с США по линии объема инвестиций и технологий Россия не в состоянии. Мало того, за доброжелательное отношение Узбекистана Москве придется бороться и с Пекином.

КНР уже с 2015 года потеснила Россию, став самым крупным внешнеторговым партнером Узбекистана. Узбекистан и Китай до 2020 года намерены довести объемы двусторонней торговли с $4,2 млрд до $10 млрд

Узбекистан экспортирует в Китай газ, уран, медь, хлопковое волокно, минеральные удобрения, пластмассовые изделия, продовольственные товары…

Мирзиеев, став президентом, ездил в Китай для перезапуска взаимоотношений (в мае 2017 года). Тогда были подписаны договоры на поставку продукции и инвестсоглашения на $22 млрд Китайские компании являются крупными поставщиками технологий и оборудования в Узбекистан. Здесь открыта для китайцев свободная экономическая зона «Джизак» с льготными условиями для производств микроэлектроники, средств связи и ряда других.