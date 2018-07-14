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Китай заявил о приверженности денуклеаризации Кореи
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Раскрыты детали встречи Путина и Трампа
Раскрыты детали встречи Путина и Трампа

В Китае заявили о приверженности денуклеаризации Кореи 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Китай твердо придерживается необходимости денуклеаризации на Корейском полуострове, готов прикладывать усилия и активно сотрудничать со всеми вовлеченными сторонами ради достижения мира и стабильности на полуострове, заявил член Политбюро ЦК КПК, секретарь руководящей группы ЦК КПК по международным вопросам Ян Цзечи.
"Говоря о ядерной проблеме КНДР, можно отметить, что ситуация на Корейском полуострове в последнее время заметно улучшилась, она продвигается в правильном направлении политического урегулирования", — сказал Ян Цзечи, выступая на церемонии открытия 7-го Глобального форума мира (World Peace Forum), который ежегодно проходит в Пекине.
По его словам, все стороны должны в полной мере ценить последнее позитивное развитие ситуации, давшееся с большим трудом, а "учитывая сложность и уникальность природы проблемы Корейского полуострова, все стороны должны продвигаться в одном направлении и придерживаться этого курса".
"Китай привержен денуклеаризации, миру и стабильности на Корейском полуострове, Пекин также выступает за решение существующей проблемы путем диалога и переговоров. КНР продолжит работать с другими сторонами ради достижения денуклеаризации, создания мирного механизма и установления продолжительного мира на Корейском полуострове", — отметил Ян Цзечи.
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