Китай заявил о приверженности денуклеаризации Кореи

В Китае заявили о приверженности денуклеаризации Кореи

Китай твердо придерживается необходимости денуклеаризации на Корейском полуострове, готов прикладывать усилия и активно сотрудничать со всеми вовлеченными сторонами ради достижения мира и стабильности на полуострове, заявил член Политбюро ЦК КПК, секретарь руководящей группы ЦК КПК по международным вопросам Ян Цзечи

"Говоря о ядерной проблеме КНДР, можно отметить, что ситуация на Корейском полуострове в последнее время заметно улучшилась, она продвигается в правильном направлении политического урегулирования", — сказал Ян Цзечи, выступая на церемонии открытия 7-го Глобального форума мира (World Peace Forum), который ежегодно проходит в Пекине.

По его словам, все стороны должны в полной мере ценить последнее позитивное развитие ситуации, давшееся с большим трудом, а "учитывая сложность и уникальность природы проблемы Корейского полуострова, все стороны должны продвигаться в одном направлении и придерживаться этого курса".