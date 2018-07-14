Tesla будет углублять инновационную деятельность и расширять бизнес в Китае

Пекин, 14 июля / Синьхуа / — Американская компания по производству автомобилей с электрическим двигателем Tesla Inc. будет углублять свою инновационную деятельность и расширять сферы бизнеса в Китае , сообщили в пекинском филиале американской компании в минувший четверг.

Созданный в октябре 2017 года первый зарубежный инновационный центр исследований и разработок Tesla, базирующийся в Пекине, сосредоточится на таких областях, как разработка программного и аппаратного обеспечения, локализация, анализ данных в Китае и АТР, интеллектуальные транспортные средства, подключенные к Интернету /ICV/, а также технология подзарядки.

Команда R&D центра насчитывает около 30 сотрудников, и, ожидается, что к 2020 году численность персонала данного центра увеличится до 100 человек.