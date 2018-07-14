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Даньян — крупнейшая производственная база линз во всем Китае
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Даньян — крупнейшая производственная база линз во всем Китае 

ИА Синьхуа 5 часов назад
Фото: ИА Синьхуа
Нанкин, 13 июля /Синьхуа/ — Городской уезд Даньян /провинция Цзянсу, Восточный Китай/ — это крупнейшая производственная база линз во всем Китае, сотни миллионов линз отправляются отсюда по всему миру. После более, чем 40-летнего развития отрасли, в городском уезде Даньян работает более 1600 торгово-промышленных предприятий, производящих линзы и соответствующие комплектующие, во всей отрасли задействовано около 50 тыс. работников. (Синьхуа / Ли Бо)
Нанкин, 13 июля /Синьхуа/ — Городской уезд Даньян /провинция Цзянсу, Восточный Китай/ — это крупнейшая производственная база линз во всем Китае, сотни миллионов линз отправляются отсюда по всему миру. После более, чем 40-летнего развития отрасли, в городском уезде Даньян работает более 1600 торгово-промышленных предприятий, производящих линзы и соответствующие комплектующие, во всей отрасли задействовано около 50 тыс. работников. (Синьхуа / Ли Бо)
Нанкин, 13 июля /Синьхуа/ — Городской уезд Даньян /провинция Цзянсу, Восточный Китай/ — это крупнейшая производственная база линз во всем Китае, сотни миллионов линз отправляются отсюда по всему миру. После более, чем 40-летнего развития отрасли, в городском уезде Даньян работает более 1600 торгово-промышленных предприятий, производящих линзы и соответствующие комплектующие, во всей отрасли задействовано около 50 тыс. работников. (Синьхуа / Ли Бо)
Нанкин, 13 июля /Синьхуа/ — Городской уезд Даньян /провинция Цзянсу, Восточный Китай/ — это крупнейшая производственная база линз во всем Китае, сотни миллионов линз отправляются отсюда по всему миру. После более, чем 40-летнего развития отрасли, в городском уезде Даньян работает более 1600 торгово-промышленных предприятий, производящих линзы и соответствующие комплектующие, во всей отрасли задействовано около 50 тыс. работников. (Синьхуа / Ли Бо)
Нанкин, 13 июля /Синьхуа/ — Городской уезд Даньян /провинция Цзянсу, Восточный Китай/ — это крупнейшая производственная база линз во всем Китае, сотни миллионов линз отправляются отсюда по всему миру. После более, чем 40-летнего развития отрасли, в городском уезде Даньян работает более 1600 торгово-промышленных предприятий, производящих линзы и соответствующие комплектующие, во всей отрасли задействовано около 50 тыс. работников. (Синьхуа / Ли Бо)
Нанкин, 13 июля /Синьхуа/ — Городской уезд Даньян /провинция Цзянсу, Восточный Китай/ — это крупнейшая производственная база линз во всем Китае, сотни миллионов линз отправляются отсюда по всему миру. После более, чем 40-летнего развития отрасли, в городском уезде Даньян работает более 1600 торгово-промышленных предприятий, производящих линзы и соответствующие комплектующие, во всей отрасли задействовано около 50 тыс. работников. (Синьхуа / Ли Бо)
Нанкин, 13 июля /Синьхуа/ — Городской уезд Даньян /провинция Цзянсу, Восточный Китай/ — это крупнейшая производственная база линз во всем Китае, сотни миллионов линз отправляются отсюда по всему миру. После более, чем 40-летнего развития отрасли, в городском уезде Даньян работает более 1600 торгово-промышленных предприятий, производящих линзы и соответствующие комплектующие, во всей отрасли задействовано около 50 тыс. работников. (Синьхуа / Ли Бо)
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