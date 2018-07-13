Завершено строительство первого трансграничного наземного оптоволоконного кабеля между Китаем и Пакистаном

Исламабад , 13 июля / Синьхуа / — В Исламабаде сегодня состоялась церемония завершения строительства и запуска первого трансграничного наземного оптоволоконного кабеля между Китаем Пакистаном . Это означает огромный прогресс в формировании транспортно-коммуникационной взаимосвязанности телекоммуникационной инфраструктуры Китая и Пакистана.

Длина оптоволоконного кабеля составляет 820 км. Стартовая точка — город Равалпинди близ Исламабада, затем кабель идет на север до КПП Хунжераб на китайско-пакистанской границе, где он соединяется с кабелем, который находится на территории КНР. По прошествии двух с лишним лет кабель был полностью проложен, и первичная работа в тестовом режиме дала хорошие показатели. Объект отвечает требованиям к эксплуатации. Ожидается, что уже в течение этого года объект будет введен в коммерческую эксплуатацию.

На церемонии присутствовали временный премьер-министр Пакистана Насир-уль-Мульк, посол КНР в Пакистане Яо Цзин и другие лица. —0—