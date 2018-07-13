Ещё
Завершено строительство первого трансграничного наземного оптоволоконного кабеля между Китаем и Пакистаном
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Завершено строительство первого трансграничного наземного оптоволоконного кабеля между Китаем и Пакистаном 

ИА Синьхуа 4 часа назад
Исламабад, 13 июля /Синьхуа/ — В Исламабаде сегодня состоялась церемония завершения строительства и запуска первого трансграничного наземного оптоволоконного кабеля между Китаем и Пакистаном. Это означает огромный прогресс в формировании транспортно-коммуникационной взаимосвязанности телекоммуникационной инфраструктуры Китая и Пакистана.
Длина оптоволоконного кабеля составляет 820 км. Стартовая точка — город Равалпинди близ Исламабада, затем кабель идет на север до КПП Хунжераб на китайско-пакистанской границе, где он соединяется с кабелем, который находится на территории КНР. По прошествии двух с лишним лет кабель был полностью проложен, и первичная работа в тестовом режиме дала хорошие показатели. Объект отвечает требованиям к эксплуатации. Ожидается, что уже в течение этого года объект будет введен в коммерческую эксплуатацию.
На церемонии присутствовали временный премьер-министр Пакистана Насир-уль-Мульк, посол КНР в Пакистане Яо Цзин и другие лица. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Крупный коррупционер Сюй Чаофань, находившийся в бегах 17 лет, вернулся в Китай и сдался властям Срочно: Китай и Германия договорились противостоять протекционизму Жители Гуанчжоу увидели 8 птенцов красноногого ибиса, вылупившихся в этом году
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экс-боевик Сирии раскрыл «заказчиков» войны22
Тадж-Махал пригрозили снести7
Трамп опоздал на чай к британской королеве201
Украину оставят без Pepsi и Coca-Cola14
В Москве обнаружили насаженный на забор труп человека81
Видео
01:28
Экс-боевик Сирии раскрыл «заказчиков» войны
В мире Ближний Восток
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:49
Женщина устроила погром в подмосковном магазине
Происшествия
00:30
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал
Наука и техника
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:02
Терезу Мей сравнили со служанкой
В мире
01:00
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение