Ван И провел переговоры с министром иностранных дел и международного сотрудничества Ботсваны Ю. Доу 

Пекин, 13 июля /Синьхуа/ — Член Госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И сегодня здесь провел переговоры с прибывшей с визитом министром иностранных дел и международного сотрудничества Ботсваны Юнити Доу.
Ван И указал на то, что предстоящий в сентябре этого года пекинский саммит Форума по китайско-африканскому сотрудничеству имеет значение вехи в развитии отношений Китая и Африки. Китайская сторона приветствует активное участие ботсванской стороны в сотрудничестве в рамках «Пояса и пути», а также участие ботсванской стороны в 1-й Китайской международной импортной ярмарке, которая состоится в ноябре этого года в Шанхае, сказал китайский министр.
Ю. Доу сказала, что президент Мокгветси Масиси и правительство Ботсваны будут решительно проводить политику одного Китая, поддерживать важную концепцию председателя КНР Си Цзиньпина о строительстве сообщества единой судьбы человечества, а также инициативу «Пояса и пути». Ботсванская сторона последовательно прилагает усилия для поддержки мультилатерализма, отметила она. —0—