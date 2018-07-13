Си Цзиньпин подчеркнул необходимость совершенствования инновационного потенциала в области ключевых и основных технологий

Пекин, 13 июля / Синьхуа / — Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул необходимость совершенствования инновационного потенциала в области ключевых и основных технологий с тем, чтобы предоставить мощное технологическое обеспечение китайскому развитию.

Ключевые и основные технологии играют решающую роль для страны, а также имеют важное значение для продвижения высококачественного экономического развития и обеспечения государственной безопасности в Китае, сказал Си Цзиньпин, являющийся также главой Центральной комиссии по финансовым и экономическим делам, на состоявшемся сегодня заседании этой комиссии.

Китаю необходимо совершенствовать инновационный потенциал в области ключевых и основных технологий, а также прочно удерживать инициативу в развитии науки и техники, чтобы предоставить мощное технологическое обеспечение китайскому развитию, отметил Си Цзиньпин. —0—