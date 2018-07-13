Ещё
Си Цзиньпин подчеркнул необходимость совершенствования инновационного потенциала в области ключевых и основных технологий
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Си Цзиньпин подчеркнул необходимость совершенствования инновационного потенциала в области ключевых и основных технологий 

ИА Синьхуа 8 часов назад
Пекин, 13 июля /Синьхуа/ — Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул необходимость совершенствования инновационного потенциала в области ключевых и основных технологий с тем, чтобы предоставить мощное технологическое обеспечение китайскому развитию.
Ключевые и основные технологии играют решающую роль для страны, а также имеют важное значение для продвижения высококачественного экономического развития и обеспечения государственной безопасности в Китае, сказал Си Цзиньпин, являющийся также главой Центральной комиссии по финансовым и экономическим делам, на состоявшемся сегодня заседании этой комиссии.
Китаю необходимо совершенствовать инновационный потенциал в области ключевых и основных технологий, а также прочно удерживать инициативу в развитии науки и техники, чтобы предоставить мощное технологическое обеспечение китайскому развитию, отметил Си Цзиньпин. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Срочно: Китай и Германия договорились противостоять протекционизму Жители Гуанчжоу увидели 8 птенцов красноногого ибиса, вылупившихся в этом году Ведется расследование в отношении заведующего Отделом единого фронта комитета КПК провинции Гуандун
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экс-боевик Сирии раскрыл «заказчиков» войны22
Тадж-Махал пригрозили снести7
Трамп опоздал на чай к британской королеве201
Украину оставят без Pepsi и Coca-Cola14
В Москве обнаружили насаженный на забор труп человека81
Видео
01:28
Экс-боевик Сирии раскрыл «заказчиков» войны
В мире Ближний Восток
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:49
Женщина устроила погром в подмосковном магазине
Происшествия
00:30
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал
Наука и техника
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:02
Терезу Мей сравнили со служанкой
В мире
01:00
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение