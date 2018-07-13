Полная денуклеаризация Корейского полуострова вышла на начальный этап — премьер— министр Республики Корея

Cеул , 13 июля / Синьхуа / — Полная денуклеаризация Корейского полуострова вышла на начальный этап, хотя на пути к миру может быть множество трудностей. Об этом в пятницу заявил премьер-министр Республики Корея Ли Нак Ен.

По словам чиновника, на форуме по вопросам мира в Сеуле, полная денуклеаризация и мирное урегулирование на полуострове, подтвержденные на саммитах между Республикой Корея и Корейской Народно-Демократической Республикой /КНДР/, а также между КНДР и США , только что вышли на стартовый этап.

Он отметил, что на пути к миру время от времени могут возникать трудности, и выразил беспокойство по поводу того, что каждый раз, когда это будет происходить, пресса может проявлять нетерпеливость и провоцировать тревогу в обществе, как это случалось раньше.

Он сделал это заявление после визита государственного секретаря США Майкла Помпео Пхеньян на прошлой неделе.

В заявлении, опубликованном МИД КНДР через несколько часов после вылета Майкла Помпео, говорится, что тогда как КНДР потребовала одновременных усилий сторон по официальному объявлению о прекращении Корейской войны 1950-1953 годов и денуклеаризации, США настаивали лишь на шагах КНДР для полной, поддающейся проверке и необратимой денуклеаризации.

Переговоры между Пхеньяном и Вашингтоном по процессу денуклеаризации, идущие с переменным успехом, вызвали споры и скептицизм в местных и американских СМИ.

Несмотря на трудности, отметил премьер-министр, Республика Корея и КНДР не должны и не смогут, вернуться в прошлое, в котором стороны были обеспокоены войной и бесконечными конфронтациями.

По его словам, больше разума, смелости и терпения необходимо для прогресса на пути к денуклеаризации. —0—