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Китайские туристы отказываются отдыхать в Таиланде
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Китайские туристы отказываются отдыхать в Таиланде 

Национальный Туристический Союз 2 часа назад
Фото: Национальный Туристический Союз
Китайские туристы массово отменяют путёвки в Таиланд. Причиной такого резкого упадка спроса стало крушение 5 июля пассажирского судна «Феникс», в результате которого погибли 47 граждан КНР.
Согласно данным туроператоров, порядка 15% от зарезервированных путевок по данному направлению были отменены после трагедии, отмечает газета The Bangkok Post. В дальнейшем ожидается значительное увеличение упомянутых значений.
В правительстве государства уверены, что китайские туристические компании сами способствовали такому повороту, не переставая публикуя материалы с обезображенными телами жертв и поврежденными частями затонувшего судна. Однако в ближайшее время власти Таиланда намерены исправить ситуацию, рассказав СМИ, каким образом госслужбы страны решали все вопросы, связанные с происшествием, приводя, в том числе, свидетельства семей погибших, которые были удовлетворены их работой.
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