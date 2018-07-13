Китайские туристы отказываются отдыхать в Таиланде

Китайские туристы массово отменяют путёвки в Таиланд . Причиной такого резкого упадка спроса стало крушение 5 июля пассажирского судна «Феникс», в результате которого погибли 47 граждан КНР

Согласно данным туроператоров, порядка 15% от зарезервированных путевок по данному направлению были отменены после трагедии, отмечает газета The Bangkok Post. В дальнейшем ожидается значительное увеличение упомянутых значений.

В правительстве государства уверены, что китайские туристические компании сами способствовали такому повороту, не переставая публикуя материалы с обезображенными телами жертв и поврежденными частями затонувшего судна. Однако в ближайшее время власти Таиланда намерены исправить ситуацию, рассказав СМИ, каким образом госслужбы страны решали все вопросы, связанные с происшествием, приводя, в том числе, свидетельства семей погибших, которые были удовлетворены их работой.