Seat выйдет на китайский рынок в 2020 году

Испанская корпорация станет акционером совместного предприятия, созданного Volkswagen Group China и Anhui Jianghuai Automobile Co.

Таким образом, Seat не только сможет продавать свои автомобили через завод, но и участвовать в создании научно-исследовательского центра в Китае , чтобы разрабатывать электрические транспортные средства и автономные технологии. Новый центр начнет функционировать в 2021 году и позволит запустить «конкурентоспособный» аккумуляторный автомобиль.

«Мы вступаем в новую эру, которая позволит нам глобализовать бренд и стимулировать развитие электромобилей», — сказал президент Seat Лука де Мео. «Китай предлагает много возможностей для Seat, и мы собираемся внести решения по мобильности в соответствии с потребностями клиентов. Это также шанс для нас извлечь уроки из будущих тенденций, которые развиваются в Китае», — добавил де Мео.