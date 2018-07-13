Seat выйдет на китайский рынок в 2020 году 

Испанская корпорация станет акционером совместного предприятия, созданного Volkswagen Group China и Anhui Jianghuai Automobile Co.
Таким образом, Seat не только сможет продавать свои автомобили через завод, но и участвовать в создании научно-исследовательского центра в Китае, чтобы разрабатывать электрические транспортные средства и автономные технологии. Новый центр начнет функционировать в 2021 году и позволит запустить «конкурентоспособный» аккумуляторный автомобиль.
«Мы вступаем в новую эру, которая позволит нам глобализовать бренд и стимулировать развитие электромобилей», — сказал президент Seat Лука де Мео. «Китай предлагает много возможностей для Seat, и мы собираемся внести решения по мобильности в соответствии с потребностями клиентов. Это также шанс для нас извлечь уроки из будущих тенденций, которые развиваются в Китае», — добавил де Мео.
Seat подписала меморандум о взаимопонимании с VW Group China и JAC, в соответствии с которым испанская компания объединилась с совместным предприятием на церемонии, что состоялась в Берлине, Германия, в присутствии канцлера Германии Ангелы Меркель и премьер-министра Китая Ли Кэцяна. Согласно соглашению, Seat планирует представить свои модели на китайском рынке в 2020-2021 годах.