Daimler будет тестировать систему автономного вождения 4-го уровня в Пекине

Daimler стал первым производителем за пределами Китая , получившим лицензию на дорожное испытание системы автономного вождения 4-го уровня в Пекине.

Теперь автомобили Mercedes-Benz будут тестироваться в реальном мире и еще больше совершенствовать автономные технологии в столице Китая, где, по словам представителей компании, предоставляются «уникальные и сложные ситуации» для городского транспорта. «Подкрепленные сильными местными партнерами наши исследования и разработки в Китае приводят к конкретным инновациям, которые позволяют нам достичь устойчивого развития сегодня и в будущем», — сказал глава отдела исследований и разработок Mercedes-Benz в Китае профессор Ханс Георг Энгель.

«Это расширенное исследование автономного вождения обеспечит прочную основу для разработки новых автоматизированных технологий вождения, которые позволят решить проблемы, связанные с уникальной транспортной средой Китая, и сделать, чтобы наши технологии и продукты обеспечивали безопасность и удобство, которые ожидают наши клиенты», — продолжил он.

Daimler также расширил сотрудничество с местными партнерами в Китае, связанное с исследования и разработками в области автономного управления автомобилями и безопасности транспортных средств. Основная цель — понимание особых требований к автоматическому вождению в Китае.