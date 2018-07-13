Вице-премьер Госсовета КНР Ху Чуньхуа встретился с президентом и премьер-министром Буркина-Фасо

Китайский политик передал Каборе от председателя КНР Си Цзиньпина теплый привет и приглашение на саммит Форума по китайско-африканскому сотрудничеству в Пекине. Он сказал, что китайский лидер придает огромное значение развитию отношений с Буркина-Фасо, назвал целью своего визита углубление взаимопонимания и укрепление дружбы двух стран, а также построение фундамента для всестороннего продвижения дружественного сотрудничества во всех сферах. Китайская сторона высоко оценила правильное политическое решение Буркина-Фасо восстановить дипломатические отношения с КНР, готова совместно с Буркина-Фасо углублять политическое взаимодоверие, активно продвигать деловое сотрудничество, содействовать устойчивому, здоровому, стабильному развитию двусторонних связей.

Каборе отметил, что восстановление дипломатических отношений между Буркина-Фасо и КНР открыло новые возможности для дружественного взаимодействия двух стран, что Буркина-Фасо надеется установить «братские» отношения дружбы и сотрудничества с Китаем, в кратчайшие сроки определить программу взаимодействия.

В тот же день Ху Чуньхуа провел переговоры с премьер-министром Буркина-Фасо Полем Кабой Тиебой. Стороны обменялись мнениями по вопросу дальнейшего укрепления сотрудничества, достигли консенсуса по многим моментам. После переговоров собеседники присутствовали на церемонии открытия посольства КНР в Уагадугу и подписания ряда документов по двустороннему взаимодействию. —0—