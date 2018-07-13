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Ким Чен Ын хочет создать «нормальную страну»
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Ким Чен Ын хочет превратить КНДР в «нормальную страну», заявили в Сеуле 

РИА Новости 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал все стороны способствовать денуклеаризации Северной Кореи, так как ее лидер намерен сделать свою страну нормальной, сообщает агентство Ренхап.
"Я дважды встречался с председателем Ким Чен Ыном. У него есть огромное желание прекратить идеологическую конфронтацию и превратить Северную Корею в нормальную страну. Если председатель Ким сдержит свое обещание по денуклеаризации, то он сможет привести свою страну к процветанию", — сказал он, выступая в Сингапуре, где находится с визитом.
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