В Таншане введена в эксплуатацию фабрика вискозного штапельного волокна

Таншань /пров. Хэбэй/, 12 июля / Синьхуа / — В городском округе Таншань провинции Хэбэй /Северный Китай/ на днях компания Tangshan Sanyou Group ввела в эксплуатацию новую фабрику вискозного штапельного волокна с годовым объемом производства 200 тыс. тонн и довела собственные мощности по выпуску химического волокна до 800 тыс. тонн в год.

На фабрике установлены две крупные производственные линии китайской разработки мощностью 100 тыс. тонн каждая, пуск которых свидетельствует об укрупнении, интеллектуализации и эффективизации оборудования по выпуску вискозного штапельного волокна в Китае

Таншань /пров. Хэбэй/, 12 июля /Синьхуа/ — В городском округе Таншань провинции Хэбэй /Северный Китай/ на днях компания Tangshan Sanyou Group ввела в эксплуатацию новую фабрику вискозного штапельного волокна с годовым объемом производства 200 тыс. тонн и довела собственные мощности по выпуску химического волокна до 800 тыс. тонн в год.

На фабрике установлены две крупные производственные линии китайской разработки мощностью 100 тыс. тонн каждая, пуск которых свидетельствует об укрупнении, интеллектуализации и эффективизации оборудования по выпуску вискозного штапельного волокна в Китае.

Таншань /пров. Хэбэй/, 12 июля /Синьхуа/ — В городском округе Таншань провинции Хэбэй /Северный Китай/ на днях компания Tangshan Sanyou Group ввела в эксплуатацию новую фабрику вискозного штапельного волокна с годовым объемом производства 200 тыс. тонн и довела собственные мощности по выпуску химического волокна до 800 тыс. тонн в год.

На фабрике установлены две крупные производственные линии китайской разработки мощностью 100 тыс. тонн каждая, пуск которых свидетельствует об укрупнении, интеллектуализации и эффективизации оборудования по выпуску вискозного штапельного волокна в Китае.

Таншань /пров. Хэбэй/, 12 июля /Синьхуа/ — В городском округе Таншань провинции Хэбэй /Северный Китай/ на днях компания Tangshan Sanyou Group ввела в эксплуатацию новую фабрику вискозного штапельного волокна с годовым объемом производства 200 тыс. тонн и довела собственные мощности по выпуску химического волокна до 800 тыс. тонн в год.

На фабрике установлены две крупные производственные линии китайской разработки мощностью 100 тыс. тонн каждая, пуск которых свидетельствует об укрупнении, интеллектуализации и эффективизации оборудования по выпуску вискозного штапельного волокна в Китае.