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В Таншане введена в эксплуатацию фабрика вискозного штапельного волокна
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В Таншане введена в эксплуатацию фабрика вискозного штапельного волокна 

ИА Синьхуа 26 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Таншань /пров. Хэбэй/, 12 июля /Синьхуа/ — В городском округе Таншань провинции Хэбэй /Северный Китай/ на днях компания Tangshan Sanyou Group ввела в эксплуатацию новую фабрику вискозного штапельного волокна с годовым объемом производства 200 тыс. тонн и довела собственные мощности по выпуску химического волокна до 800 тыс. тонн в год.
На фабрике установлены две крупные производственные линии китайской разработки мощностью 100 тыс. тонн каждая, пуск которых свидетельствует об укрупнении, интеллектуализации и эффективизации оборудования по выпуску вискозного штапельного волокна в Китае.
Таншань /пров. Хэбэй/, 12 июля /Синьхуа/ — В городском округе Таншань провинции Хэбэй /Северный Китай/ на днях компания Tangshan Sanyou Group ввела в эксплуатацию новую фабрику вискозного штапельного волокна с годовым объемом производства 200 тыс. тонн и довела собственные мощности по выпуску химического волокна до 800 тыс. тонн в год.
На фабрике установлены две крупные производственные линии китайской разработки мощностью 100 тыс. тонн каждая, пуск которых свидетельствует об укрупнении, интеллектуализации и эффективизации оборудования по выпуску вискозного штапельного волокна в Китае.
Таншань /пров. Хэбэй/, 12 июля /Синьхуа/ — В городском округе Таншань провинции Хэбэй /Северный Китай/ на днях компания Tangshan Sanyou Group ввела в эксплуатацию новую фабрику вискозного штапельного волокна с годовым объемом производства 200 тыс. тонн и довела собственные мощности по выпуску химического волокна до 800 тыс. тонн в год.
На фабрике установлены две крупные производственные линии китайской разработки мощностью 100 тыс. тонн каждая, пуск которых свидетельствует об укрупнении, интеллектуализации и эффективизации оборудования по выпуску вискозного штапельного волокна в Китае.
Таншань /пров. Хэбэй/, 12 июля /Синьхуа/ — В городском округе Таншань провинции Хэбэй /Северный Китай/ на днях компания Tangshan Sanyou Group ввела в эксплуатацию новую фабрику вискозного штапельного волокна с годовым объемом производства 200 тыс. тонн и довела собственные мощности по выпуску химического волокна до 800 тыс. тонн в год.
На фабрике установлены две крупные производственные линии китайской разработки мощностью 100 тыс. тонн каждая, пуск которых свидетельствует об укрупнении, интеллектуализации и эффективизации оборудования по выпуску вискозного штапельного волокна в Китае.
ИА Синьхуа: последние новости
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