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В 2017 году Китай занял 1-е место в Азии по количеству выданных карнетов ATA
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В 2017 году Китай занял 1-е место в Азии по количеству выданных карнетов ATA 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Пекин, 12 июля /Синьхуа/ — Как сообщила сегодня в Пекине на ежемесячной пресс-конференции заместитель директора центра коммерческой легализации Китайского комитета содействия развитию международной торговли Янь Юнь, в 2017 году Китай по количеству выданных карнетов ATA /международных паспортов для временного ввоза/ занял 1-е место в Азии и 7-е место в мире.
Суммарная стоимость продукции, на которую были выписаны карнеты ATA, превысила 2 млрд юаней.
На данный момент в международной системе карнетов ATA участвуют 78 стран и районов.
ИА Синьхуа: последние новости
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