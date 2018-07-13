В 2017 году Китай занял 1-е место в Азии по количеству выданных карнетов ATA

Пекин, 12 июля / Синьхуа / — Как сообщила сегодня в Пекине на ежемесячной пресс-конференции заместитель директора центра коммерческой легализации Китайского комитета содействия развитию международной торговли Янь Юнь, в 2017 году Китай по количеству выданных карнетов ATA /международных паспортов для временного ввоза/ занял 1-е место в Азии и 7-е место в мире. Суммарная стоимость продукции, на которую были выписаны карнеты ATA, превысила 2 млрд юаней. На данный момент в международной системе карнетов ATA участвуют 78 стран и районов.