«Песчаное царство грез» в Чжоушане 

ИА Синьхуа: последние новости

Ху Чуньхуа встретился с главой МИД, министром финансов и министром сельского хозяйства Франции

В первой половине 2018 года Синьцзян поставил в другие районы Китая 24,4 млрд кВт- ч электроэнергии