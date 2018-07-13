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«Песчаное царство грез» в Чжоушане
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«Песчаное царство грез» в Чжоушане 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Чжоушань /пров. Чжэцзян/, 12 июля /Синьхуа/ — С начала июля более 30 мастеров песчаной скульптуры из Китая и зарубежных стран создают в ландшафтном парке «Чжуцзяцзянь наньша» в городском округе Чжоушань провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ «Песчаное царство грез» для приближающегося Чжоушаньского международного фестиваля песчаных скульптур. Фотографии Синьхуа/Сюй Юй  Чжоушань /пров. Чжэцзян/, 12 июля /Синьхуа/ — С начала июля более 30 мастеров песчаной скульптуры из Китая и зарубежных стран создают в ландшафтном парке «Чжуцзяцзянь наньша» в городском округе Чжоушань провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ «Песчаное царство грез» для приближающегося Чжоушаньского международного фестиваля песчаных скульптур. Фотографии Синьхуа/Сюй Юй  Чжоушань /пров. Чжэцзян/, 12 июля /Синьхуа/ — С начала июля более 30 мастеров песчаной скульптуры из Китая и зарубежных стран создают в ландшафтном парке «Чжуцзяцзянь наньша» в городском округе Чжоушань провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ «Песчаное царство грез» для приближающегося Чжоушаньского международного фестиваля песчаных скульптур. Фотографии Синьхуа/Сюй Юй  Чжоушань /пров. Чжэцзян/, 12 июля /Синьхуа/ — С начала июля более 30 мастеров песчаной скульптуры из Китая и зарубежных стран создают в ландшафтном парке «Чжуцзяцзянь наньша» в городском округе Чжоушань провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ «Песчаное царство грез» для приближающегося Чжоушаньского международного фестиваля песчаных скульптур. Фотографии Синьхуа/Сюй Юй  Чжоушань /пров. Чжэцзян/, 12 июля /Синьхуа/ — С начала июля более 30 мастеров песчаной скульптуры из Китая и зарубежных стран создают в ландшафтном парке «Чжуцзяцзянь наньша» в городском округе Чжоушань провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ «Песчаное царство грез» для приближающегося Чжоушаньского международного фестиваля песчаных скульптур. Фотографии Синьхуа/Сюй Юй  Чжоушань /пров. Чжэцзян/, 12 июля /Синьхуа/ — С начала июля более 30 мастеров песчаной скульптуры из Китая и зарубежных стран создают в ландшафтном парке «Чжуцзяцзянь наньша» в городском округе Чжоушань провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ «Песчаное царство грез» для приближающегося Чжоушаньского международного фестиваля песчаных скульптур. Фотографии Синьхуа/Сюй Юй  Чжоушань /пров. Чжэцзян/, 12 июля /Синьхуа/ — С начала июля более 30 мастеров песчаной скульптуры из Китая и зарубежных стран создают в ландшафтном парке «Чжуцзяцзянь наньша» в городском округе Чжоушань провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ «Песчаное царство грез» для приближающегося Чжоушаньского международного фестиваля песчаных скульптур. Фотографии Синьхуа/Сюй Юй  Чжоушань /пров. Чжэцзян/, 12 июля /Синьхуа/ — С начала июля более 30 мастеров песчаной скульптуры из Китая и зарубежных стран создают в ландшафтном парке «Чжуцзяцзянь наньша» в городском округе Чжоушань провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ «Песчаное царство грез» для приближающегося Чжоушаньского международного фестиваля песчаных скульптур. Фотографии Синьхуа/Сюй Юй  Чжоушань /пров. Чжэцзян/, 12 июля /Синьхуа/ — С начала июля более 30 мастеров песчаной скульптуры из Китая и зарубежных стран создают в ландшафтном парке «Чжуцзяцзянь наньша» в городском округе Чжоушань провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ «Песчаное царство грез» для приближающегося Чжоушаньского международного фестиваля песчаных скульптур. Фотографии Синьхуа/Сюй Юй  Чжоушань /пров. Чжэцзян/, 12 июля /Синьхуа/ — С начала июля более 30 мастеров песчаной скульптуры из Китая и зарубежных стран создают в ландшафтном парке «Чжуцзяцзянь наньша» в городском округе Чжоушань провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ «Песчаное царство грез» для приближающегося Чжоушаньского международного фестиваля песчаных скульптур. Фотографии Синьхуа/Сюй Юй  Чжоушань /пров. Чжэцзян/, 12 июля /Синьхуа/ — С начала июля более 30 мастеров песчаной скульптуры из Китая и зарубежных стран создают в ландшафтном парке «Чжуцзяцзянь наньша» в городском округе Чжоушань провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ «Песчаное царство грез» для приближающегося Чжоушаньского международного фестиваля песчаных скульптур. Фотографии Синьхуа/Сюй Юй  Чжоушань /пров. Чжэцзян/, 12 июля /Синьхуа/ — С начала июля более 30 мастеров песчаной скульптуры из Китая и зарубежных стран создают в ландшафтном парке «Чжуцзяцзянь наньша» в городском округе Чжоушань провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ «Песчаное царство грез» для приближающегося Чжоушаньского международного фестиваля песчаных скульптур. Фотографии Синьхуа/Сюй Юй  Чжоушань /пров. Чжэцзян/, 12 июля /Синьхуа/ — С начала июля более 30 мастеров песчаной скульптуры из Китая и зарубежных стран создают в ландшафтном парке «Чжуцзяцзянь наньша» в городском округе Чжоушань провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ «Песчаное царство грез» для приближающегося Чжоушаньского международного фестиваля песчаных скульптур. Фотографии Синьхуа/Сюй Юй  Чжоушань /пров. Чжэцзян/, 12 июля /Синьхуа/ — С начала июля более 30 мастеров песчаной скульптуры из Китая и зарубежных стран создают в ландшафтном парке «Чжуцзяцзянь наньша» в городском округе Чжоушань провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ «Песчаное царство грез» для приближающегося Чжоушаньского международного фестиваля песчаных скульптур. Фотографии Синьхуа/Сюй Юй  Чжоушань /пров. Чжэцзян/, 12 июля /Синьхуа/ — С начала июля более 30 мастеров песчаной скульптуры из Китая и зарубежных стран создают в ландшафтном парке «Чжуцзяцзянь наньша» в городском округе Чжоушань провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ «Песчаное царство грез» для приближающегося Чжоушаньского международного фестиваля песчаных скульптур. Фотографии Синьхуа/Сюй Юй  Чжоушань /пров. Чжэцзян/, 12 июля /Синьхуа/ — С начала июля более 30 мастеров песчаной скульптуры из Китая и зарубежных стран создают в ландшафтном парке «Чжуцзяцзянь наньша» в городском округе Чжоушань провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ «Песчаное царство грез» для приближающегося Чжоушаньского международного фестиваля песчаных скульптур. Фотографии Синьхуа/Сюй Юй  Чжоушань /пров. Чжэцзян/, 12 июля /Синьхуа/ — С начала июля более 30 мастеров песчаной скульптуры из Китая и зарубежных стран создают в ландшафтном парке «Чжуцзяцзянь наньша» в городском округе Чжоушань провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ «Песчаное царство грез» для приближающегося Чжоушаньского международного фестиваля песчаных скульптур. Фотографии Синьхуа/Сюй Юй
ИА Синьхуа: последние новости
Ху Чуньхуа встретился с главой МИД, министром финансов и министром сельского хозяйства Франции В первой половине 2018 года Синьцзян поставил в другие районы Китая 24,4 млрд кВт- ч электроэнергии Вэй Фэнхэ встретился с участниками первого Китайско-африканского форума по вопросам обороны и безопасности
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