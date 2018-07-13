«Песчаное царство грез» в Чжоушане 

Чжоушань /пров. Чжэцзян/, 12 июля /Синьхуа/ — С начала июля более 30 мастеров песчаной скульптуры из Китая и зарубежных стран создают в ландшафтном парке «Чжуцзяцзянь наньша» в городском округе Чжоушань провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ «Песчаное царство грез» для приближающегося Чжоушаньского международного фестиваля песчаных скульптур. Фотографии Синьхуа/Сюй Юй Чжоушань /пров. Чжэцзян/, 12 июля /Синьхуа/ — С начала июля более 30 мастеров песчаной скульптуры из Китая и зарубежных стран создают в ландшафтном парке «Чжуцзяцзянь наньша» в городском округе Чжоушань провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ «Песчаное царство грез» для приближающегося Чжоушаньского международного фестиваля песчаных скульптур. Фотографии Синьхуа/Сюй Юй Чжоушань /пров. Чжэцзян/, 12 июля /Синьхуа/ — С начала июля более 30 мастеров песчаной скульптуры из Китая и зарубежных стран создают в ландшафтном парке «Чжуцзяцзянь наньша» в городском округе Чжоушань провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ «Песчаное царство грез» для приближающегося Чжоушаньского международного фестиваля песчаных скульптур. Фотографии Синьхуа/Сюй Юй Чжоушань /пров. Чжэцзян/, 12 июля /Синьхуа/ — С начала июля более 30 мастеров песчаной скульптуры из Китая и зарубежных стран создают в ландшафтном парке «Чжуцзяцзянь наньша» в городском округе Чжоушань провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ «Песчаное царство грез» для приближающегося Чжоушаньского международного фестиваля песчаных скульптур. Фотографии Синьхуа/Сюй Юй Чжоушань /пров. Чжэцзян/, 12 июля /Синьхуа/ — С начала июля более 30 мастеров песчаной скульптуры из Китая и зарубежных стран создают в ландшафтном парке «Чжуцзяцзянь наньша» в городском округе Чжоушань провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ «Песчаное царство грез» для приближающегося Чжоушаньского международного фестиваля песчаных скульптур. Фотографии Синьхуа/Сюй Юй Чжоушань /пров. Чжэцзян/, 12 июля /Синьхуа/ — С начала июля более 30 мастеров песчаной скульптуры из Китая и зарубежных стран создают в ландшафтном парке «Чжуцзяцзянь наньша» в городском округе Чжоушань провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ «Песчаное царство грез» для приближающегося Чжоушаньского международного фестиваля песчаных скульптур. Фотографии Синьхуа/Сюй Юй Чжоушань /пров. Чжэцзян/, 12 июля /Синьхуа/ — С начала июля более 30 мастеров песчаной скульптуры из Китая и зарубежных стран создают в ландшафтном парке «Чжуцзяцзянь наньша» в городском округе Чжоушань провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ «Песчаное царство грез» для приближающегося Чжоушаньского международного фестиваля песчаных скульптур. Фотографии Синьхуа/Сюй Юй Чжоушань /пров. Чжэцзян/, 12 июля /Синьхуа/ — С начала июля более 30 мастеров песчаной скульптуры из Китая и зарубежных стран создают в ландшафтном парке «Чжуцзяцзянь наньша» в городском округе Чжоушань провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ «Песчаное царство грез» для приближающегося Чжоушаньского международного фестиваля песчаных скульптур. Фотографии Синьхуа/Сюй Юй Чжоушань /пров. Чжэцзян/, 12 июля /Синьхуа/ — С начала июля более 30 мастеров песчаной скульптуры из Китая и зарубежных стран создают в ландшафтном парке «Чжуцзяцзянь наньша» в городском округе Чжоушань провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ «Песчаное царство грез» для приближающегося Чжоушаньского международного фестиваля песчаных скульптур. Фотографии Синьхуа/Сюй Юй Чжоушань /пров. Чжэцзян/, 12 июля /Синьхуа/ — С начала июля более 30 мастеров песчаной скульптуры из Китая и зарубежных стран создают в ландшафтном парке «Чжуцзяцзянь наньша» в городском округе Чжоушань провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ «Песчаное царство грез» для приближающегося Чжоушаньского международного фестиваля песчаных скульптур. Фотографии Синьхуа/Сюй Юй Чжоушань /пров. Чжэцзян/, 12 июля /Синьхуа/ — С начала июля более 30 мастеров песчаной скульптуры из Китая и зарубежных стран создают в ландшафтном парке «Чжуцзяцзянь наньша» в городском округе Чжоушань провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ «Песчаное царство грез» для приближающегося Чжоушаньского международного фестиваля песчаных скульптур. Фотографии Синьхуа/Сюй Юй Чжоушань /пров. Чжэцзян/, 12 июля /Синьхуа/ — С начала июля более 30 мастеров песчаной скульптуры из Китая и зарубежных стран создают в ландшафтном парке «Чжуцзяцзянь наньша» в городском округе Чжоушань провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ «Песчаное царство грез» для приближающегося Чжоушаньского международного фестиваля песчаных скульптур. Фотографии Синьхуа/Сюй Юй Чжоушань /пров. Чжэцзян/, 12 июля /Синьхуа/ — С начала июля более 30 мастеров песчаной скульптуры из Китая и зарубежных стран создают в ландшафтном парке «Чжуцзяцзянь наньша» в городском округе Чжоушань провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ «Песчаное царство грез» для приближающегося Чжоушаньского международного фестиваля песчаных скульптур. Фотографии Синьхуа/Сюй Юй Чжоушань /пров. Чжэцзян/, 12 июля /Синьхуа/ — С начала июля более 30 мастеров песчаной скульптуры из Китая и зарубежных стран создают в ландшафтном парке «Чжуцзяцзянь наньша» в городском округе Чжоушань провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ «Песчаное царство грез» для приближающегося Чжоушаньского международного фестиваля песчаных скульптур. Фотографии Синьхуа/Сюй Юй Чжоушань /пров. Чжэцзян/, 12 июля /Синьхуа/ — С начала июля более 30 мастеров песчаной скульптуры из Китая и зарубежных стран создают в ландшафтном парке «Чжуцзяцзянь наньша» в городском округе Чжоушань провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ «Песчаное царство грез» для приближающегося Чжоушаньского международного фестиваля песчаных скульптур. Фотографии Синьхуа/Сюй Юй Чжоушань /пров. Чжэцзян/, 12 июля /Синьхуа/ — С начала июля более 30 мастеров песчаной скульптуры из Китая и зарубежных стран создают в ландшафтном парке «Чжуцзяцзянь наньша» в городском округе Чжоушань провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ «Песчаное царство грез» для приближающегося Чжоушаньского международного фестиваля песчаных скульптур. Фотографии Синьхуа/Сюй Юй Чжоушань /пров. Чжэцзян/, 12 июля /Синьхуа/ — С начала июля более 30 мастеров песчаной скульптуры из Китая и зарубежных стран создают в ландшафтном парке «Чжуцзяцзянь наньша» в городском округе Чжоушань провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ «Песчаное царство грез» для приближающегося Чжоушаньского международного фестиваля песчаных скульптур. Фотографии Синьхуа/Сюй Юй