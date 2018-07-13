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Лучшее время для любования лотосами в парке «Бэйхэ»
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Лучшее время для любования лотосами в парке «Бэйхэ» 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Фото: ИА Синьхуа
Таншань /пров. Хэбэй/, 12 июля /Синьхуа/ — На фото — летнее цветение лотосов в парке «Бэйхэ» уезда Луаньнань провинции Хэбэй /Северный Китай/. Фотографии Синьхуа/Моу Юй  Таншань /пров. Хэбэй/, 12 июля /Синьхуа/ — На фото — летнее цветение лотосов в парке «Бэйхэ» уезда Луаньнань провинции Хэбэй /Северный Китай/. Фотографии Синьхуа/Моу Юй  Таншань /пров. Хэбэй/, 12 июля /Синьхуа/ — На фото — летнее цветение лотосов в парке «Бэйхэ» уезда Луаньнань провинции Хэбэй /Северный Китай/. Фотографии Синьхуа/Моу Юй  Таншань /пров. Хэбэй/, 12 июля /Синьхуа/ — На фото — летнее цветение лотосов в парке «Бэйхэ» уезда Луаньнань провинции Хэбэй /Северный Китай/. Фотографии Синьхуа/Моу Юй  Таншань /пров. Хэбэй/, 12 июля /Синьхуа/ — На фото — летнее цветение лотосов в парке «Бэйхэ» уезда Луаньнань провинции Хэбэй /Северный Китай/. Фотографии Синьхуа/Моу Юй
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