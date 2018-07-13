Лучшее время для любования лотосами в парке «Бэйхэ» 

Таншань /пров. Хэбэй/, 12 июля /Синьхуа/ — На фото — летнее цветение лотосов в парке «Бэйхэ» уезда Луаньнань провинции Хэбэй /Северный Китай/. Фотографии Синьхуа/Моу Юй Таншань /пров. Хэбэй/, 12 июля /Синьхуа/ — На фото — летнее цветение лотосов в парке «Бэйхэ» уезда Луаньнань провинции Хэбэй /Северный Китай/. Фотографии Синьхуа/Моу Юй Таншань /пров. Хэбэй/, 12 июля /Синьхуа/ — На фото — летнее цветение лотосов в парке «Бэйхэ» уезда Луаньнань провинции Хэбэй /Северный Китай/. Фотографии Синьхуа/Моу Юй Таншань /пров. Хэбэй/, 12 июля /Синьхуа/ — На фото — летнее цветение лотосов в парке «Бэйхэ» уезда Луаньнань провинции Хэбэй /Северный Китай/. Фотографии Синьхуа/Моу Юй Таншань /пров. Хэбэй/, 12 июля /Синьхуа/ — На фото — летнее цветение лотосов в парке «Бэйхэ» уезда Луаньнань провинции Хэбэй /Северный Китай/. Фотографии Синьхуа/Моу Юй