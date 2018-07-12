Ещё
МИД КНР провел презентацию провинции Хубэй
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МИД КНР провел презентацию провинции Хубэй 

ИА Синьхуа 7 часов назад
Пекин, 12 июля /Синьхуа/ — 14-я Всемирная презентация административных единиц провинциального уровня КНР под названием «Китай в новую эпоху: провинция Хубэй — от Янцзы к миру» состоялась сегодня в министерстве иностранных дел КНР.
Член Госсовета КНР, министр иностранных дел КНР Ван И подчеркнул, что в настоящее время провинция Хубэй /Центральный Китай/ принимает участие в сотрудничестве по инициативе «Пояса и пути», проводит по своей территории поезда, направляющиеся в Европу, выступает как пункт назначения для авиарейсов со всех районов мира. Он выразил уверенность, что провинция Хубэй, уже вступив в новую эпоху, станет новым окном, через которое будет возможно обозревать всестороннюю открытость Китая внешнему миру.
На презентации присутствовало более 500 человек из более 140 стран, в том числе дипломаты, представители международных организаций, представители деловой сферы, эксперты, ученые и журналисты. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Ху Чуньхуа встретился с главой МИД, министром финансов и министром сельского хозяйства Франции Tesla откроет в Шанхае свой первый зарубежный завод Срочно: Китай и Германия договорились противостоять протекционизму
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия назвала замену «Армате»43
В Солсбери произошел новый инцидент226
Обсуждение Украины начало раздражать Европу47
РФ грозит новое сокращение населения73
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками371
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение