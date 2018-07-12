МИД КНР провел презентацию провинции Хубэй

Пекин, 12 июля / Синьхуа / — 14-я Всемирная презентация административных единиц провинциального уровня КНР под названием «Китай в новую эпоху: провинция Хубэй — от Янцзы к миру» состоялась сегодня в министерстве иностранных дел КНР.

Член Госсовета КНР , министр иностранных дел КНР Ван И подчеркнул, что в настоящее время провинция Хубэй /Центральный Китай/ принимает участие в сотрудничестве по инициативе «Пояса и пути», проводит по своей территории поезда, направляющиеся в Европу, выступает как пункт назначения для авиарейсов со всех районов мира. Он выразил уверенность, что провинция Хубэй, уже вступив в новую эпоху, станет новым окном, через которое будет возможно обозревать всестороннюю открытость Китая внешнему миру.

На презентации присутствовало более 500 человек из более 140 стран, в том числе дипломаты, представители международных организаций, представители деловой сферы, эксперты, ученые и журналисты. —0—