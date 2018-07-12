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Обвинения Китая со стороны США в деформации рынка не имеют под собой твердой опоры — министерство коммерции
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Обвинения Китая со стороны США в деформации рынка не имеют под собой твердой опоры — министерство коммерции 

ИА Синьхуа 8 часов назад
Пекин, 12 июля /Синьхуа/ — Обвинения Китая со стороны США в деформации рынка из-за китайской производственной политики в принципе не имеют под собой твердой опоры. Об этом на очередной ведомственной пресс-конференции заявил официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.
Гао Фэн указал, что любая страна имеет право на развитие и стимулирование этого развития посредством соответствующей производственной политики.
Гао Фэн подчеркнул, что в условиях ускорения экономической глобализации и технологического прогресса все стороны должны противостоять производственной политике, которая выстроена на разделении и протекционизме. Тем более важно выбирать политику развития, которая отвечает реалиям, делать больший упор на будущих прогнозах, открытости, сотрудничестве, стимулировании конкуренции, качестве образования и других направлениях. —0—
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