Обвинения Китая со стороны США в деформации рынка не имеют под собой твердой опоры — министерство коммерции

Пекин, 12 июля / Синьхуа / — Обвинения Китая со стороны США в деформации рынка из-за китайской производственной политики в принципе не имеют под собой твердой опоры. Об этом на очередной ведомственной пресс-конференции заявил официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.

Гао Фэн указал, что любая страна имеет право на развитие и стимулирование этого развития посредством соответствующей производственной политики.

Гао Фэн подчеркнул, что в условиях ускорения экономической глобализации и технологического прогресса все стороны должны противостоять производственной политике, которая выстроена на разделении и протекционизме. Тем более важно выбирать политику развития, которая отвечает реалиям, делать больший упор на будущих прогнозах, открытости, сотрудничестве, стимулировании конкуренции, качестве образования и других направлениях. —0—