Эксперт рассказал о потенциале развития России и Китая в Африке

«Китай активно развивает отношения с Африкой на всех уровнях: есть саммит Китай — Африка, который проходит каждый год, КНР активно инвестирует в эти страны», — заявил эксперт.

По его словам, это вызвано экономической необходимостью, так как для бурного развития КНР требуется прежде всего сырьё, которое имеется в Африке.

Кроме того, отметил Лукин, у Китая значительный профицит бюджета, поэтому есть средства для капиталовложения, и стране нужно вкладывать деньги.

«Что касается России, то в последнее время активность усиливается в ряде стран, особенно по линии БРИКС . С Южной Африкой хорошие отношения, недавно был введён безвизовой режим», — рассказал эксперт.

Он также напомнил, что Москва не раз приходила на помощь Африке в трудных ситуациях.

«Отношение к России хорошее, потому что она помогала в борьбе за независимость многим странам, поэтому потенциал есть значительный», — добавил он.