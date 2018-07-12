Ещё
Эксперт рассказал о потенциале развития России и Китая в Африке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт рассказал о потенциале развития России и Китая в Африке 

RT на русском 11 часов назад
Фото: RT на русском
Руководитель департамента международных отношений Александр Лукин в беседе с Newinform рассказал о потенциале развития России и Китая в Африке.
«Китай активно развивает отношения с Африкой на всех уровнях: есть саммит Китай — Африка, который проходит каждый год, КНР активно инвестирует в эти страны», — заявил эксперт.
По его словам, это вызвано экономической необходимостью, так как для бурного развития КНР требуется прежде всего сырьё, которое имеется в Африке.
Кроме того, отметил Лукин, у Китая значительный профицит бюджета, поэтому есть средства для капиталовложения, и стране нужно вкладывать деньги.
«Что касается России, то в последнее время активность усиливается в ряде стран, особенно по линии БРИКС. С Южной Африкой хорошие отношения, недавно был введён безвизовой режим», — рассказал эксперт.
Он также напомнил, что Москва не раз приходила на помощь Африке в трудных ситуациях.
«Отношение к России хорошее, потому что она помогала в борьбе за независимость многим странам, поэтому потенциал есть значительный», — добавил он.
Ранее профессор Высшей школы экономики Ирина Филатова в беседе с ФАН рассказала о перспективах отношений России со странами Африки.
RT на русском: последние новости
Делегация Южной Кореи прибыла в КНДР для подготовки встречи разделённых семей Российские и японские моряки провели совместную тренировку по досмотру судна Премьер Госсовета Китая призвал Германию к углублению сотрудничества
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия назвала замену «Армате»43
В Солсбери произошел новый инцидент226
Обсуждение Украины начало раздражать Европу47
РФ грозит новое сокращение населения73
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками371
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение