Эксперт рассказал о потенциале развития России и Китая в Африке 

Руководитель департамента международных отношений Александр Лукин в беседе с Newinform рассказал о потенциале развития России и Китая в Африке.
«Китай активно развивает отношения с Африкой на всех уровнях: есть саммит Китай — Африка, который проходит каждый год, КНР активно инвестирует в эти страны», — заявил эксперт.
По его словам, это вызвано экономической необходимостью, так как для бурного развития КНР требуется прежде всего сырьё, которое имеется в Африке.
Кроме того, отметил Лукин, у Китая значительный профицит бюджета, поэтому есть средства для капиталовложения, и стране нужно вкладывать деньги.
«Что касается России, то в последнее время активность усиливается в ряде стран, особенно по линии БРИКС. С Южной Африкой хорошие отношения, недавно был введён безвизовой режим», — рассказал эксперт.
Он также напомнил, что Москва не раз приходила на помощь Африке в трудных ситуациях.
«Отношение к России хорошее, потому что она помогала в борьбе за независимость многим странам, поэтому потенциал есть значительный», — добавил он.
Ранее профессор Высшей школы экономики Ирина Филатова в беседе с ФАН рассказала о перспективах отношений России со странами Африки.