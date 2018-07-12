В Китае назвали подгузники в честь японской принцессы Како 

Китайская компания из провинции Фуцзянь, выпускающая подгузники, назвала один из видов своей продукции «Принцесса Како», по имени внучки императора Японии. Об этом сообщает гонконгская газета South China Morning Post.
Это вызвало скандал в японских социальных сетях. Пользователи возмущены использованием имени принцессы для столь специфического товара и предлагают японским производителям подгузников нанести зеркальный удар, назвав товар в честь лидеров КНР.
Торговая марка была зарегистрирована в 2015 году, и компания намерена скоро запустить новый вид одноразовых подгузников в продажу.
При этом представитель китайской компании заявил, что у них не было намерений обидеть японскую сторону.
"У Японии позитивный образ среди потребителей благодаря высокому качеству японских товаров, и мы сочли что название «Принцесса Како» идеально подойдет для новой линейки нашей продукции. Но у нас не было намерения оскорбить японскую императорскую семью".
Китайские производители часто используют японские названия, пытаясь привлечь покупателей. В частности, в КНР можно встретить поддельную электронику Toshiba, Sony, Panasonic и тд. Японские компании жалуются, что из-за таких подделок они ежегодно теряют большие суммы.
Принцесса Како (родилась в 1994 году), дочь принца Фумихито, второго наследника императорского трона после кронпринца Нарухито, который должен стать императором Японии в следующем году. В настоящее время принцесса Како учится в Великобритании в Лидском университете, где изучает искусство перфоманса и психологию. Имя Како по-японски означает «прекрасная».