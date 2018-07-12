Ещё
В Китае назвали подгузники в честь японской принцессы Како
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Китае назвали подгузники в честь японской принцессы Како 

Российская Газета 6 часов назад
Китайская компания из провинции Фуцзянь, выпускающая подгузники, назвала один из видов своей продукции «Принцесса Како», по имени внучки императора Японии. Об этом сообщает гонконгская газета South China Morning Post.
Это вызвало скандал в японских социальных сетях. Пользователи возмущены использованием имени принцессы для столь специфического товара и предлагают японским производителям подгузников нанести зеркальный удар, назвав товар в честь лидеров КНР.
Торговая марка была зарегистрирована в 2015 году, и компания намерена скоро запустить новый вид одноразовых подгузников в продажу.
При этом представитель китайской компании заявил, что у них не было намерений обидеть японскую сторону.
"У Японии позитивный образ среди потребителей благодаря высокому качеству японских товаров, и мы сочли что название «Принцесса Како» идеально подойдет для новой линейки нашей продукции. Но у нас не было намерения оскорбить японскую императорскую семью".
Китайские производители часто используют японские названия, пытаясь привлечь покупателей. В частности, в КНР можно встретить поддельную электронику Toshiba, Sony, Panasonic и тд. Японские компании жалуются, что из-за таких подделок они ежегодно теряют большие суммы.
Принцесса Како (родилась в 1994 году), дочь принца Фумихито, второго наследника императорского трона после кронпринца Нарухито, который должен стать императором Японии в следующем году. В настоящее время принцесса Како учится в Великобритании в Лидском университете, где изучает искусство перфоманса и психологию. Имя Како по-японски означает «прекрасная».
Российская Газета: последние новости
Китай и Южная Корея развернули борьбу за "будущую КНДР" В Китае японца приговорили к 12 годам тюрьмы за шпионаж На "Иннопроме" назвали два направления сотрудничества с Китаем
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками310
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала76
В Солсбери произошел новый инцидент
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС163
Умер Виктор Фетисов3
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение