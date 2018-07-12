В Китае назвали подгузники в честь японской принцессы Како

Китайская компания из провинции Фуцзянь, выпускающая подгузники, назвала один из видов своей продукции «Принцесса Како», по имени внучки императора Японии . Об этом сообщает гонконгская газета South China Morning Post.

Это вызвало скандал в японских социальных сетях. Пользователи возмущены использованием имени принцессы для столь специфического товара и предлагают японским производителям подгузников нанести зеркальный удар, назвав товар в честь лидеров КНР

Торговая марка была зарегистрирована в 2015 году, и компания намерена скоро запустить новый вид одноразовых подгузников в продажу.

При этом представитель китайской компании заявил, что у них не было намерений обидеть японскую сторону.

"У Японии позитивный образ среди потребителей благодаря высокому качеству японских товаров, и мы сочли что название «Принцесса Како» идеально подойдет для новой линейки нашей продукции. Но у нас не было намерения оскорбить японскую императорскую семью".

Китайские производители часто используют японские названия, пытаясь привлечь покупателей. В частности, в КНР можно встретить поддельную электронику Toshiba, Sony, Panasonic и тд. Японские компании жалуются, что из-за таких подделок они ежегодно теряют большие суммы.