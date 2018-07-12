Изобретатель на Востоке: зачем Илону Маску гигантская фабрика в Китае 

Для Илона Маска слово «миллиардер» — не титул, которым можно гордиться, а «ярлык, который обесценивает предмет, на который навешен». Об этом создатель и глава Tesla написал недавно у себя в Твиттере, добавив: «Меня не называли миллиардером, пока мои компании не достигли определенного размера, но реальность такова, что я по прежнему занимаюсь той же самой наукой и техникой. Только масштаб иной». Таким твитом Маск отреагировал на рассуждения одного из подписчиков, похвалившего бизнесмена за готовность помочь людям, которых он никогда не видел: школьникам-футболистам, застрявшим с пещере Кхао Луанг в Тайланде. Как настоящий инженер Маск вместе со специалистами Space X за несколько дней соорудил субмарину, которую отправил в Таиланд для участия в спасательной операции. Увы, его изобретение не пригодилось. Миллиардер возмутился, назвал главного спасателя недостаточно компетентным. К счастью, спасательная операция в итоге оказалась успешной.
Впрочем, в Азии Маска еще ждут не менее масштабные достижения. Накануне Маск заявил о планах по строительству завода Tesla в Китае. Причем произошло это сразу же после того, как Tesla первой из американских автопроизводителей объявила о повышении цен на свою продукцию в Китае. После введения Китаем 25%-ных пошлин на ряд товаров из США, седан Model S и кроссовер Model X подорожали сразу на $22 600-$37 600. Этому в свою очередь предшествовало введение властями США пошлин на ряд товаров из Китая общей стоимостью в $34 млрд
Тем не менее Маск не только не намерен сворачивать бизнес в Китае, но напротив — планирует его расширять. Гигантская фабрика Tesla разместится в промышленной зоне Шанхая и будет производить до 500 000 автомобилей в год. Столько же совокупно собирают сейчас два завода Tesla в США. Также фабрика будет производить батареи и двигатели. По оценке аналитика Robert W. Baird & Co. Бена Калло, строительство фабрики, которая станет крупнейшим иностранным индустриальным проектом в Шанхае, потребует около $5 млрд инвестиций. В то же время источник инвестиций, а также их размер в Tesla не назвали, отметив при этом, что фабрика будет полностью принадлежать и управляться Tesla.
«Эта автомобильная фабрика станет произведением искусства и образцом, — утверждает Маск. — Мы надеемся, что она будет построена в кратчайшие сроки». Инвестиции Tesla смогут упрочить присутствие компании на рынке Китая, который стал слишком большим, чтобы не замечать его, заявил американскому Forbes глава компании ZoZo Go Майкл Данн. При этом, по его мнению, потенциальные инвестиции могут последовать как от китайского интернет-гиганта Tencent, купившего 5% акций в Tesla в 2017 году, так и от властей Шанхая.
Вероятно, новая фабрика будет построена лишь к началу 2020-х годов, что может стать проблемой для компании, скептичен аналитик Barclays Брайан Джонсон. По его мнению, Tesla еще пользуется преимуществами своего бренда в Китае, но другие компании из Европы и Америки готовы потеснить компанию Маска. Например, о своих планах по продаже электромобилей в Китае уже заявили Volkswagen, General Motors и BYD. Новые игроки, такие как Byton и XPeng тоже готовят люксовые модели, которые будут потенциально конкурировать с Tesla
По данным Ассоциации автопроизводителей Китая, Tesla занимала 11 место по продажам среди всех производителей электрокаров и гибридных транспортных средств в стране по итогам 2017 года. При общем объеме рынка Китая в 1,2 млн автомобилей, компания сообщала о продаже 14 900 машин в прошлом году. Это почти в два раза меньше, чем у занимающей 10-е место компания Geely и не превышает 20% в продажах лидера рейтинга — BYD. Последняя компания с января по июнь 2018 года продала в Китае 71 300 автомобилей на электротяге — на 106% больше, чем годом ранее.
При подготовке статьи использовались материалы американского Forbes.
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