Изобретатель на Востоке: зачем Илону Маску гигантская фабрика в Китае

Для Илона Маска слово «миллиардер» — не титул, которым можно гордиться, а «ярлык, который обесценивает предмет, на который навешен». Об этом создатель и глава Tesla написал недавно у себя в Твиттере, добавив: «Меня не называли миллиардером, пока мои компании не достигли определенного размера, но реальность такова, что я по прежнему занимаюсь той же самой наукой и техникой. Только масштаб иной». Таким твитом Маск отреагировал на рассуждения одного из подписчиков, похвалившего бизнесмена за готовность помочь людям, которых он никогда не видел: школьникам-футболистам, застрявшим с пещере Кхао Луанг в Тайланде. Как настоящий инженер Маск вместе со специалистами Space X за несколько дней соорудил субмарину, которую отправил в Таиланд для участия в спасательной операции. Увы, его изобретение не пригодилось. Миллиардер возмутился, назвал главного спасателя недостаточно компетентным. К счастью, спасательная операция в итоге оказалась успешной.

Впрочем, в Азии Маска еще ждут не менее масштабные достижения. Накануне Маск заявил о планах по строительству завода Tesla в Китае . Причем произошло это сразу же после того, как Tesla первой из американских автопроизводителей объявила о повышении цен на свою продукцию в Китае. После введения Китаем 25%-ных пошлин на ряд товаров из США , седан Model S и кроссовер Model X подорожали сразу на $22 600-$37 600. Этому в свою очередь предшествовало введение властями США пошлин на ряд товаров из Китая общей стоимостью в $34 млрд

Тем не менее Маск не только не намерен сворачивать бизнес в Китае, но напротив — планирует его расширять. Гигантская фабрика Tesla разместится в промышленной зоне Шанхая и будет производить до 500 000 автомобилей в год. Столько же совокупно собирают сейчас два завода Tesla в США. Также фабрика будет производить батареи и двигатели. По оценке аналитика Robert W. Baird & Co. Бена Калло, строительство фабрики, которая станет крупнейшим иностранным индустриальным проектом в Шанхае, потребует около $5 млрд инвестиций. В то же время источник инвестиций, а также их размер в Tesla не назвали, отметив при этом, что фабрика будет полностью принадлежать и управляться Tesla.

«Эта автомобильная фабрика станет произведением искусства и образцом, — утверждает Маск. — Мы надеемся, что она будет построена в кратчайшие сроки». Инвестиции Tesla смогут упрочить присутствие компании на рынке Китая, который стал слишком большим, чтобы не замечать его, заявил американскому Forbes глава компании ZoZo Go Майкл Данн . При этом, по его мнению, потенциальные инвестиции могут последовать как от китайского интернет-гиганта Tencent, купившего 5% акций в Tesla в 2017 году, так и от властей Шанхая.

Вероятно, новая фабрика будет построена лишь к началу 2020-х годов, что может стать проблемой для компании, скептичен аналитик Barclays Брайан Джонсон . По его мнению, Tesla еще пользуется преимуществами своего бренда в Китае, но другие компании из Европы и Америки готовы потеснить компанию Маска. Например, о своих планах по продаже электромобилей в Китае уже заявили Volkswagen, General Motors и BYD. Новые игроки, такие как Byton и XPeng тоже готовят люксовые модели, которые будут потенциально конкурировать с Tesla

По данным Ассоциации автопроизводителей Китая, Tesla занимала 11 место по продажам среди всех производителей электрокаров и гибридных транспортных средств в стране по итогам 2017 года. При общем объеме рынка Китая в 1,2 млн автомобилей, компания сообщала о продаже 14 900 машин в прошлом году. Это почти в два раза меньше, чем у занимающей 10-е место компания Geely и не превышает 20% в продажах лидера рейтинга — BYD. Последняя компания с января по июнь 2018 года продала в Китае 71 300 автомобилей на электротяге — на 106% больше, чем годом ранее.

При подготовке статьи использовались материалы американского Forbes.

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