Китай открыл первый регулярный авиарейс с острова Хайнань в Европу

Санья /пров. Хайнань/, 12 июля / Синьхуа / — Первый вылет рейса CZ651 Санья — Лондон состоялся сегодня в провинции Хайнань /Южный Китай/. Это первый регулярный прямой авиарейс с острова Хайнань в Европу, открытый Управлением гражданской авиации КНР, и первый трансконтинентальный авиарейс, запущенный после того, как весь остров превратился в экспериментальную зону свободной торговли с китайской спецификой.

Санья /пров. Хайнань/, 12 июля /Синьхуа/ — Первый вылет рейса CZ651 Санья — Лондон состоялся сегодня в провинции Хайнань /Южный Китай/. Это первый регулярный прямой авиарейс с острова Хайнань в Европу, открытый Управлением гражданской авиации КНР, и первый трансконтинентальный авиарейс, запущенный после того, как весь остров превратился в экспериментальную зону свободной торговли с китайской спецификой.