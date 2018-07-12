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РЖД прорабатывает вопрос создания распределительного центра для грузов из Китая
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РЖД прорабатывает вопрос создания распределительного центра для грузов из Китая 

РЖД-Партнер 11 часов назад
Фото: РЖД-Партнер
РЖД и компании из Китая изучат возможность создания в России совместного распределительного центра для грузов из КНР. Об этом договорились глава РЖД Олег Белозеров и председатель Народного правительства Чунцина (КНР) Тан Лянчжи, сообщается в пресс-релизе РЖД.
"Холдинг «РЖД» и китайские партнеры изучат возможность создания в России совместного распределительного центра для более эффективной обработки возрастающих объемов грузов, в том числе товаров электронной торговли", — отмечается в сообщении.
Кроме того, стороны выразили готовность рассмотреть организацию регулярного контейнерного поезда по маршруту Чунцин — Забайкальск — города России, который позволит увеличить объемы перевозок, нарастить товарооборот между Китаем и РФ.
На встрече был также отмечен уверенный рост грузопотока в железнодорожном сообщении между Россией и Китаем. Особенно высокую динамику показывают транзитные перевозки контейнерных грузов — 80% прироста в 2017 году, добавили в РЖД.
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