РЖД прорабатывает вопрос создания распределительного центра для грузов из Китая

РЖД и компании из Китая изучат возможность создания в России совместного распределительного центра для грузов из КНР. Об этом договорились глава РЖД Олег Белозеров и председатель Народного правительства Чунцина (КНР) Тан Лянчжи, сообщается в пресс-релизе РЖД.

"Холдинг «РЖД» и китайские партнеры изучат возможность создания в России совместного распределительного центра для более эффективной обработки возрастающих объемов грузов, в том числе товаров электронной торговли", — отмечается в сообщении.

Кроме того, стороны выразили готовность рассмотреть организацию регулярного контейнерного поезда по маршруту Чунцин — Забайкальск — города России, который позволит увеличить объемы перевозок, нарастить товарооборот между Китаем и РФ.

На встрече был также отмечен уверенный рост грузопотока в железнодорожном сообщении между Россией и Китаем. Особенно высокую динамику показывают транзитные перевозки контейнерных грузов — 80% прироста в 2017 году, добавили в РЖД.