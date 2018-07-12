Прямой авиарейс свяжет китайский город Ухань с Хошимином

Рейс CZ8317/8 будет ежедневно отправляться из международного аэропорта Тяньхэ в Ухане в 21:35 по пекинскому времени и прибывать в Хошимин в 00:40 следующего дня по местному времени. В обратном направлении самолет будет вылетать из Хошимина в 01:40 по местному времени и приземляться в Ухане в 06:40 по пекинскому времени. -0-