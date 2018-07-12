Крупный коррупционер Сюй Чаофань, находившийся в бегах 17 лет, вернулся в Китай и сдался властям

Пекин, 11 июля / Синьхуа / — 11 июля в 13:27 в международном аэропорту «Шоуду» Пекина совершил посадку рейс AA263, прибывший из Далласа США /.

В сопровождении двух американских конвоиров по трапу медленно спустился бывший директор отделения Банка Китая в Кайпине /провинция Гуандун, Южный Китай/ Сюй Чаофань — крупный коррупционер, получивший взяток на сумму 485 млн долларов США и находившийся в бегах 17 лет.

"Все это время каждый прожитый день был словно год. Эта дорога не годится. Куда бы не сбежал, в итоге все равно надо возвращаться. Я воспользовался случаем, вернулся на Родину и сдался властям. Это единственно возможный путь", — говорит с раскаянием в интервью журналистам Сюй Чаофань.

После 19-го съезда КПК это новое значимое достижение Китая в борьбе с коррупцией, возвращении беглых преступников и похищенного имущества, а также важный успех в международном антикоррупционном сотрудничестве.

Пекин, 11 июля /Синьхуа/ — 11 июля в 13:27 в международном аэропорту «Шоуду» Пекина совершил посадку рейс AA263, прибывший из Далласа /США/.

В сопровождении двух американских конвоиров по трапу медленно спустился бывший директор отделения Банка Китая в Кайпине /провинция Гуандун, Южный Китай/ Сюй Чаофань — крупный коррупционер, получивший взяток на сумму 485 млн долларов США и находившийся в бегах 17 лет.

"Все это время каждый прожитый день был словно год. Эта дорога не годится. Куда бы не сбежал, в итоге все равно надо возвращаться. Я воспользовался случаем, вернулся на Родину и сдался властям. Это единственно возможный путь", — говорит с раскаянием в интервью журналистам Сюй Чаофань.

После 19-го съезда КПК это новое значимое достижение Китая в борьбе с коррупцией, возвращении беглых преступников и похищенного имущества, а также важный успех в международном антикоррупционном сотрудничестве.

Пекин, 11 июля /Синьхуа/ — 11 июля в 13:27 в международном аэропорту «Шоуду» Пекина совершил посадку рейс AA263, прибывший из Далласа /США/.

В сопровождении двух американских конвоиров по трапу медленно спустился бывший директор отделения Банка Китая в Кайпине /провинция Гуандун, Южный Китай/ Сюй Чаофань — крупный коррупционер, получивший взяток на сумму 485 млн долларов США и находившийся в бегах 17 лет.

"Все это время каждый прожитый день был словно год. Эта дорога не годится. Куда бы не сбежал, в итоге все равно надо возвращаться. Я воспользовался случаем, вернулся на Родину и сдался властям. Это единственно возможный путь", — говорит с раскаянием в интервью журналистам Сюй Чаофань.

После 19-го съезда КПК это новое значимое достижение Китая в борьбе с коррупцией, возвращении беглых преступников и похищенного имущества, а также важный успех в международном антикоррупционном сотрудничестве.

Пекин, 11 июля /Синьхуа/ — 11 июля в 13:27 в международном аэропорту «Шоуду» Пекина совершил посадку рейс AA263, прибывший из Далласа /США/.

В сопровождении двух американских конвоиров по трапу медленно спустился бывший директор отделения Банка Китая в Кайпине /провинция Гуандун, Южный Китай/ Сюй Чаофань — крупный коррупционер, получивший взяток на сумму 485 млн долларов США и находившийся в бегах 17 лет.

"Все это время каждый прожитый день был словно год. Эта дорога не годится. Куда бы не сбежал, в итоге все равно надо возвращаться. Я воспользовался случаем, вернулся на Родину и сдался властям. Это единственно возможный путь", — говорит с раскаянием в интервью журналистам Сюй Чаофань.

После 19-го съезда КПК это новое значимое достижение Китая в борьбе с коррупцией, возвращении беглых преступников и похищенного имущества, а также важный успех в международном антикоррупционном сотрудничестве.