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Крупный коррупционер Сюй Чаофань, находившийся в бегах 17 лет, вернулся в Китай и сдался властям
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Крупный коррупционер Сюй Чаофань, находившийся в бегах 17 лет, вернулся в Китай и сдался властям 

ИА Синьхуа 14 часов назад
Фото: ИА Синьхуа
Пекин, 11 июля /Синьхуа/ — 11 июля в 13:27 в международном аэропорту «Шоуду» Пекина совершил посадку рейс AA263, прибывший из Далласа /США/.
В сопровождении двух американских конвоиров по трапу медленно спустился бывший директор отделения Банка Китая в Кайпине /провинция Гуандун, Южный Китай/ Сюй Чаофань — крупный коррупционер, получивший взяток на сумму 485 млн долларов США и находившийся в бегах 17 лет.
"Все это время каждый прожитый день был словно год. Эта дорога не годится. Куда бы не сбежал, в итоге все равно надо возвращаться. Я воспользовался случаем, вернулся на Родину и сдался властям. Это единственно возможный путь", — говорит с раскаянием в интервью журналистам Сюй Чаофань.
После 19-го съезда КПК это новое значимое достижение Китая в борьбе с коррупцией, возвращении беглых преступников и похищенного имущества, а также важный успех в международном антикоррупционном сотрудничестве.
Пекин, 11 июля /Синьхуа/ — 11 июля в 13:27 в международном аэропорту «Шоуду» Пекина совершил посадку рейс AA263, прибывший из Далласа /США/.
В сопровождении двух американских конвоиров по трапу медленно спустился бывший директор отделения Банка Китая в Кайпине /провинция Гуандун, Южный Китай/ Сюй Чаофань — крупный коррупционер, получивший взяток на сумму 485 млн долларов США и находившийся в бегах 17 лет.
"Все это время каждый прожитый день был словно год. Эта дорога не годится. Куда бы не сбежал, в итоге все равно надо возвращаться. Я воспользовался случаем, вернулся на Родину и сдался властям. Это единственно возможный путь", — говорит с раскаянием в интервью журналистам Сюй Чаофань.
После 19-го съезда КПК это новое значимое достижение Китая в борьбе с коррупцией, возвращении беглых преступников и похищенного имущества, а также важный успех в международном антикоррупционном сотрудничестве.
Пекин, 11 июля /Синьхуа/ — 11 июля в 13:27 в международном аэропорту «Шоуду» Пекина совершил посадку рейс AA263, прибывший из Далласа /США/.
В сопровождении двух американских конвоиров по трапу медленно спустился бывший директор отделения Банка Китая в Кайпине /провинция Гуандун, Южный Китай/ Сюй Чаофань — крупный коррупционер, получивший взяток на сумму 485 млн долларов США и находившийся в бегах 17 лет.
"Все это время каждый прожитый день был словно год. Эта дорога не годится. Куда бы не сбежал, в итоге все равно надо возвращаться. Я воспользовался случаем, вернулся на Родину и сдался властям. Это единственно возможный путь", — говорит с раскаянием в интервью журналистам Сюй Чаофань.
После 19-го съезда КПК это новое значимое достижение Китая в борьбе с коррупцией, возвращении беглых преступников и похищенного имущества, а также важный успех в международном антикоррупционном сотрудничестве.
Пекин, 11 июля /Синьхуа/ — 11 июля в 13:27 в международном аэропорту «Шоуду» Пекина совершил посадку рейс AA263, прибывший из Далласа /США/.
В сопровождении двух американских конвоиров по трапу медленно спустился бывший директор отделения Банка Китая в Кайпине /провинция Гуандун, Южный Китай/ Сюй Чаофань — крупный коррупционер, получивший взяток на сумму 485 млн долларов США и находившийся в бегах 17 лет.
"Все это время каждый прожитый день был словно год. Эта дорога не годится. Куда бы не сбежал, в итоге все равно надо возвращаться. Я воспользовался случаем, вернулся на Родину и сдался властям. Это единственно возможный путь", — говорит с раскаянием в интервью журналистам Сюй Чаофань.
После 19-го съезда КПК это новое значимое достижение Китая в борьбе с коррупцией, возвращении беглых преступников и похищенного имущества, а также важный успех в международном антикоррупционном сотрудничестве.
ИА Синьхуа: последние новости
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