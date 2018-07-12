Прямой авиамаршрут свяжет Гуанчжоу и Рим 

Гуанчжоу, 12 июля /Синьхуа/ — Китайская авиакомпания «Китайские Южные Авиалинии» в пятницу запускает прямой авиамаршрут Гуанчжоу /административный центр провинции Гуандун на юге Китая/ — Рим.
Рейсы по новому маршруту будут выполнять лайнеры Боинг-787 по понедельникам, пятницам и воскресеньям. Продолжительность полета составляет 13 часов.
Самолеты «Китайских Южных Авиалиний» в настоящее время также летают по маршрутам, связывающим китайские города с Парижем, Лондоном, Амстердамом, Франкфуртом, Москвой и Санкт-Петербургом. -0-