Китай убежден, что Пакистан сможет преодолеть временные финансовые трудности — МИД КНР

Такое заявление она сделала на очередной пресс-конференции в среду в ответ на сообщения западных СМИ о том, что Пакистан, столкнувшись с растущим риском возникновения долгов и нехваткой валютных резервов, надеется, что Китай сможет продолжать предоставлять кредиты, без которых могут будут затронуты многие инфраструктурные проекты Китайско-пакистанского экономического коридора.

Китайский дипломат опровергла эту информации, назвав ее «глубоко неточной».

"Министр финансов Пакистана Шамшад Ахтар пояснила, что Пакистан будет решительно придерживаться продвижения строительства Китайско-пакистанского экономического коридора", — сказала она.

По словам Хуа Чуньин, Китайско-пакистанский экономический коридор сыграл позитивную роль в поддержании Пакистаном относительно высокого экономического роста и получил полную поддержку правительства и народа Пакистана.

"Мы убеждены в том, что строительство коридора будет осуществляться стабильно в соответствии с соглашениями обеих сторон, и не будет нарушено другими факторами", — подчеркнула представитель китайского внешнеполитического ведомства. -0-