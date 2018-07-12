Пекин, 12 июля /Синьхуа/— Китай убежден, что Пакистан сможет преодолеть временные трудности в области валютных резервов и поддерживать стабильное экономическое развитие, заявила в среду официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
Такое заявление она сделала на очередной пресс-конференции в среду в ответ на сообщения западных СМИ о том, что Пакистан, столкнувшись с растущим риском возникновения долгов и нехваткой валютных резервов, надеется, что Китай сможет продолжать предоставлять кредиты, без которых могут будут затронуты многие инфраструктурные проекты Китайско-пакистанского экономического коридора.
Китайский дипломат опровергла эту информации, назвав ее «глубоко неточной».
"Министр финансов Пакистана Шамшад Ахтар пояснила, что Пакистан будет решительно придерживаться продвижения строительства Китайско-пакистанского экономического коридора", — сказала она.
По словам Хуа Чуньин, Китайско-пакистанский экономический коридор сыграл позитивную роль в поддержании Пакистаном относительно высокого экономического роста и получил полную поддержку правительства и народа Пакистана.
"Мы убеждены в том, что строительство коридора будет осуществляться стабильно в соответствии с соглашениями обеих сторон, и не будет нарушено другими факторами", — подчеркнула представитель китайского внешнеполитического ведомства. -0-