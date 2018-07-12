Уборка ранних сортов риса на севере провинции Цзянси 

Наньчан, 11 июля /Синьхуа/ — На севере провинции Цзянси /Восточный Китай/ полным ходом идет уборка риса ранних сортов. Фотографии Синьхуа/Пэн Чжаочжи
Наньчан, 11 июля /Синьхуа/ — На севере провинции Цзянси /Восточный Китай/ полным ходом идет уборка риса ранних сортов. Фотографии Синьхуа/Пэн Чжаочжи
Наньчан, 11 июля /Синьхуа/ — На севере провинции Цзянси /Восточный Китай/ полным ходом идет уборка риса ранних сортов. Фотографии Синьхуа/Пэн Чжаочжи
Наньчан, 11 июля /Синьхуа/ — На севере провинции Цзянси /Восточный Китай/ полным ходом идет уборка риса ранних сортов. Фотографии Синьхуа/Пэн Чжаочжи
Наньчан, 11 июля /Синьхуа/ — На севере провинции Цзянси /Восточный Китай/ полным ходом идет уборка риса ранних сортов. Фотографии Синьхуа/Пэн Чжаочжи
Наньчан, 11 июля /Синьхуа/ — На севере провинции Цзянси /Восточный Китай/ полным ходом идет уборка риса ранних сортов. Фотографии Синьхуа/Пэн Чжаочжи