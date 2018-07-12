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Посольство Китая на Филиппинах предупредило китайских туристов о необходимости соблюдать меры безопасности на воде
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Посольство Китая на Филиппинах предупредило китайских туристов о необходимости соблюдать меры безопасности на воде 

ИА Синьхуа 16 часов назад
Манила, 12 июля /Синьхуа/ — Посольство Китая на Филиппинах в среду на официальном сайте выпустило предупреждение для китайских туристов, совершающих поездки на Филиппины, о необходимости во время сезона дождей внимательно следить за прогнозом погоды, координировать планы своей поездки и соблюдать меры безопасности на воде.
Ежегодно в дождливый сезон в районе островов Лусон, Палаван, Боракай и других часто происходят тайфуны, из-за которых прерывается транспортное сообщение, случаются аварии, обстановка для туристических поездок становится опасной, говорится в сообщении.
Посольство особенно отмечает, что туристам не следует пользоваться водными видами транспорта во время плохих погодных условий, а при участии в водных экскурсиях реально оценивать свои навыки плавания, следовать правилам, следить, чтобы на месте проведения мероприятия были спасатели и спасательное оборудование.
Посольство призвало туристов приобретать страховку перед участием в опасных водных аттракционах, а также не заходить в воду после употребления спиртных напитков. —0—
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