Посольство Китая на Филиппинах предупредило китайских туристов о необходимости соблюдать меры безопасности на воде

Манила, 12 июля / Синьхуа / — Посольство Китая на Филиппинах в среду на официальном сайте выпустило предупреждение для китайских туристов, совершающих поездки на Филиппины, о необходимости во время сезона дождей внимательно следить за прогнозом погоды, координировать планы своей поездки и соблюдать меры безопасности на воде.

Ежегодно в дождливый сезон в районе островов Лусон, Палаван, Боракай и других часто происходят тайфуны, из-за которых прерывается транспортное сообщение, случаются аварии, обстановка для туристических поездок становится опасной, говорится в сообщении.

Посольство особенно отмечает, что туристам не следует пользоваться водными видами транспорта во время плохих погодных условий, а при участии в водных экскурсиях реально оценивать свои навыки плавания, следовать правилам, следить, чтобы на месте проведения мероприятия были спасатели и спасательное оборудование.

Посольство призвало туристов приобретать страховку перед участием в опасных водных аттракционах, а также не заходить в воду после употребления спиртных напитков. —0—