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Жители Гуанчжоу увидели 8 птенцов красноногого ибиса, вылупившихся в этом году
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Жители Гуанчжоу увидели 8 птенцов красноногого ибиса, вылупившихся в этом году 

ИА Синьхуа 18 часов назад
Фото: ИА Синьхуа
Гуанчжоу, 11 июля /Синьхуа/ — Посетители развлекательного парка птиц «Чанлун» в Гуанчжоу /провинция Гуандун, Южный Китай/ сегодня впервые увидели птенцов красноногого ибиса, появившихся на свет в этом году.
Центр защиты ценных видов диких животных Южного Китая «Чанлун» с 2011 года занимается искусственным разведением красноногих ибисов и к настоящему моменту вывел более 150 птиц.
Гуанчжоу, 11 июля /Синьхуа/ — Посетители развлекательного парка птиц «Чанлун» в Гуанчжоу /провинция Гуандун, Южный Китай/ сегодня впервые увидели птенцов красноногого ибиса, появившихся на свет в этом году.
Центр защиты ценных видов диких животных Южного Китая «Чанлун» с 2011 года занимается искусственным разведением красноногих ибисов и к настоящему моменту вывел более 150 птиц.
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