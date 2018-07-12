Жители Гуанчжоу увидели 8 птенцов красноногого ибиса, вылупившихся в этом году

Гуанчжоу , 11 июля / Синьхуа / — Посетители развлекательного парка птиц «Чанлун» в Гуанчжоу /провинция Гуандун, Южный Китай/ сегодня впервые увидели птенцов красноногого ибиса, появившихся на свет в этом году.

Центр защиты ценных видов диких животных Южного Китая «Чанлун» с 2011 года занимается искусственным разведением красноногих ибисов и к настоящему моменту вывел более 150 птиц.

Гуанчжоу, 11 июля /Синьхуа/ — Посетители развлекательного парка птиц «Чанлун» в Гуанчжоу /провинция Гуандун, Южный Китай/ сегодня впервые увидели птенцов красноногого ибиса, появившихся на свет в этом году.

Центр защиты ценных видов диких животных Южного Китая «Чанлун» с 2011 года занимается искусственным разведением красноногих ибисов и к настоящему моменту вывел более 150 птиц.