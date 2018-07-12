Ещё
В первой половине 2018 года Синьцзян поставил в другие районы Китая 24,4 млрд кВт— ч электроэнергии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В первой половине 2018 года Синьцзян поставил в другие районы Китая 24,4 млрд кВт— ч электроэнергии 

ИА Синьхуа 18 часов назад
Урумчи, 12 июля /Синьхуа/ — В первой половине нынешнего года Синьцзян-Уйгурский автономный район /СУАР, Северо-Западный Китай/ поставил в другие районы страны 24,4 млрд кВт-ч электроэнергии, что на 10 проц. больше, чем в аналогичный период прошлого года, в том числе доля новых источников энергии в этом объеме составила 28,67 проц. /рост на 6 п. п. /. Об этом сообщили в синьцзянском отделении Государственной электросетевой корпорации Китая.
Синьцзян располагает богатыми запасами энергоресурсов, по запасам угля, ветровой и солнечной энергии регион занимает одно из лидирующих мест в стране. Но из-за своего географического положения Синьцзян не может в полной мере преобразовать свои энергетические преимущества в экономические. Расширение рынка не только позволяет оптимизировать структуру энергетики Китая, но также способствует развитию экономики Синьцзяна.
В 2010 году вступила в строй первая линия электропередачи напряжением 750 киловольт, соединившая Синьцзян с электросетью Северо-Западного Китая, знаменуя начало поставок электроэнергии из Синьцзяна в другие районы страны. По состоянию на первую половину нынешнего года Синьцзян поставил в другие районы Китая в общей сложности 162,5 млрд кВт-ч электричества. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
Китай и Кувейт договорились об установлении стратегического партнерства Tesla откроет в Шанхае свой первый зарубежный завод Прямой авиарейс свяжет китайский город Ухань с Хошимином
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
В Солсбери произошел новый инцидент75
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС163
Умер Виктор Фетисов
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение