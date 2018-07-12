В первой половине 2018 года Синьцзян поставил в другие районы Китая 24,4 млрд кВт— ч электроэнергии

Урумчи, 12 июля / Синьхуа / — В первой половине нынешнего года Синьцзян-Уйгурский автономный район /СУАР, Северо-Западный Китай / поставил в другие районы страны 24,4 млрд кВт-ч электроэнергии, что на 10 проц. больше, чем в аналогичный период прошлого года, в том числе доля новых источников энергии в этом объеме составила 28,67 проц. /рост на 6 п. п. /. Об этом сообщили в синьцзянском отделении Государственной электросетевой корпорации Китая.

Синьцзян располагает богатыми запасами энергоресурсов, по запасам угля, ветровой и солнечной энергии регион занимает одно из лидирующих мест в стране. Но из-за своего географического положения Синьцзян не может в полной мере преобразовать свои энергетические преимущества в экономические. Расширение рынка не только позволяет оптимизировать структуру энергетики Китая, но также способствует развитию экономики Синьцзяна.

В 2010 году вступила в строй первая линия электропередачи напряжением 750 киловольт, соединившая Синьцзян с электросетью Северо-Западного Китая, знаменуя начало поставок электроэнергии из Синьцзяна в другие районы страны. По состоянию на первую половину нынешнего года Синьцзян поставил в другие районы Китая в общей сложности 162,5 млрд кВт-ч электричества. -0-