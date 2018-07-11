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Индия стала новым членом Европейского банка реконструкции и развития
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Индия стала новым членом Европейского банка реконструкции и развития 

ТАСС 11 июля 2018
МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Индия стала новым, 69 членом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Об этом сообщила в среду пресс-служба организации.
"Индия стала 69 акционером ЕБРР, открыв новые возможности совместных инвестиций с индийскими компаниями во всех регионах деятельности организации", — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте банка.
Отмечается, что Индия стала акционером, но при этом не будет получать финансирование от организации.
Правительство Индии подало заявку на вступление в ЕБРР в декабре 2017 года. Совет директоров единогласно одобрил кандидатуру страны в марте этого года. «Мы очень горды и счастливы приветствовать Индию в нашем банке. Этот день открывает новую главу наших отношений, позволяя нам строить дальнейшие отношения на фундаменте наших тесных связей», — прокомментировал это событие глава ЕБРР Сума Чакрабарти.
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