Индия стала новым членом Европейского банка реконструкции и развития

"Индия стала 69 акционером ЕБРР, открыв новые возможности совместных инвестиций с индийскими компаниями во всех регионах деятельности организации", — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте банка.

Отмечается, что Индия стала акционером, но при этом не будет получать финансирование от организации.

Правительство Индии подало заявку на вступление в ЕБРР в декабре 2017 года. Совет директоров единогласно одобрил кандидатуру страны в марте этого года. «Мы очень горды и счастливы приветствовать Индию в нашем банке. Этот день открывает новую главу наших отношений, позволяя нам строить дальнейшие отношения на фундаменте наших тесных связей», — прокомментировал это событие глава ЕБРР Сума Чакрабарти.