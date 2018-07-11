Ещё
В Москве учтут опыт Пекина по созданию инновационных кластеров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве учтут опыт Пекина по созданию инновационных кластеров 

РИА Новости 11 июля 2018
Фото: РИА Новости
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл — РИА Новости. Правительство Москвы будет учитывать опыт Пекина по созданию научно-производственного кластера, сообщила РИА Новости заместитель руководителя департамента науки, промышленной политики и предпринимательства столицы Кристина Волконицкая.
"В рамках разработки концепции создания научно-производственного кластера правительство Москвы уделяет особое внимание изучению международного опыта городов и агломераций по развитию инфраструктуры, и в том числе мы не можем не учитывать опыт Китая, который существенно продвинулся в создании технопарков и инфраструктуры, создании ОЭЗ", — сказала Волконицкая.
Кроме того, по ее словам, модель создания промышленных парков в Китае достаточно близка к российской, поэтому первой площадкой, которую посетило правительство Москвы стал именно Китай. «Например, около двух недель назад делегация правительства Москвы посетила Пекин, а конкретно — промышленный парк Чжунгуанцунь», — сообщила замглавы департамента.
По ее словам, во время визита российская делегация провела встречи с административными комитетами в Пекине, которые координируют вопросы деятельности Чжунгуаньцунь, российские чиновники изучили меры государственной поддержки Китая, в том числе налоговые льготы и субсидии в рамках работы китайского парка.
Как сообщила Волконицкая, проект создания кластера в Москве находится на этапе разработки концепции и будет запущен в ближайшее время. Также департамент ведет работу, связанную с привлечением иностранных резидентов кластера, в том числе из Китая.
В апреле 2018 года мэр Москвы Сергей Собянин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой подготовить указ о создании на территории Москвы научно-производственного кластера, который объединит IT-компании, бизнес-инкубаторы, технопарки, академические институты Москвы для развития научно-производственного потенциала Москвы.
Последние новости
"Тема закрыта". Захарова прокомментировала слова генсека НАТО о Крыме "ФСБ по всей Украине". Порошенко пожаловался на Россию на саммите НАТО Водитель Audi проехал по Подмосковью со скоростью истребителя Су-15
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками313
В Солсбери произошел новый инцидент86
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала77
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС165
Умер Виктор Фетисов3
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение