В Москве учтут опыт Пекина по созданию инновационных кластеров

"В рамках разработки концепции создания научно-производственного кластера правительство Москвы уделяет особое внимание изучению международного опыта городов и агломераций по развитию инфраструктуры, и в том числе мы не можем не учитывать опыт Китая , который существенно продвинулся в создании технопарков и инфраструктуры, создании ОЭЗ", — сказала Волконицкая.

Кроме того, по ее словам, модель создания промышленных парков в Китае достаточно близка к российской, поэтому первой площадкой, которую посетило правительство Москвы стал именно Китай. «Например, около двух недель назад делегация правительства Москвы посетила Пекин, а конкретно — промышленный парк Чжунгуанцунь», — сообщила замглавы департамента.

По ее словам, во время визита российская делегация провела встречи с административными комитетами в Пекине, которые координируют вопросы деятельности Чжунгуаньцунь, российские чиновники изучили меры государственной поддержки Китая, в том числе налоговые льготы и субсидии в рамках работы китайского парка.

Как сообщила Волконицкая, проект создания кластера в Москве находится на этапе разработки концепции и будет запущен в ближайшее время. Также департамент ведет работу, связанную с привлечением иностранных резидентов кластера, в том числе из Китая.