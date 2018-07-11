В Москве учтут опыт Пекина по созданию инновационных кластеров 

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл — РИА Новости. Правительство Москвы будет учитывать опыт Пекина по созданию научно-производственного кластера, сообщила РИА Новости заместитель руководителя департамента науки, промышленной политики и предпринимательства столицы Кристина Волконицкая.
"В рамках разработки концепции создания научно-производственного кластера правительство Москвы уделяет особое внимание изучению международного опыта городов и агломераций по развитию инфраструктуры, и в том числе мы не можем не учитывать опыт Китая, который существенно продвинулся в создании технопарков и инфраструктуры, создании ОЭЗ", — сказала Волконицкая.
Кроме того, по ее словам, модель создания промышленных парков в Китае достаточно близка к российской, поэтому первой площадкой, которую посетило правительство Москвы стал именно Китай. «Например, около двух недель назад делегация правительства Москвы посетила Пекин, а конкретно — промышленный парк Чжунгуанцунь», — сообщила замглавы департамента.
По ее словам, во время визита российская делегация провела встречи с административными комитетами в Пекине, которые координируют вопросы деятельности Чжунгуаньцунь, российские чиновники изучили меры государственной поддержки Китая, в том числе налоговые льготы и субсидии в рамках работы китайского парка.
Как сообщила Волконицкая, проект создания кластера в Москве находится на этапе разработки концепции и будет запущен в ближайшее время. Также департамент ведет работу, связанную с привлечением иностранных резидентов кластера, в том числе из Китая.
В апреле 2018 года мэр Москвы Сергей Собянин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой подготовить указ о создании на территории Москвы научно-производственного кластера, который объединит IT-компании, бизнес-инкубаторы, технопарки, академические институты Москвы для развития научно-производственного потенциала Москвы.