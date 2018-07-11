Ху Чуньхуа встретился с главой МИД, министром финансов и министром сельского хозяйства Франции

Ху Чуньхуа напомнил, что председатель Си Цзиньпин и президент Эммануэль Макрон в ходе состоявшихся в начале нынешнего года переговоров выдвинули стратегический план китайско-французских отношений в новую эпоху. В прошлом месяце премьер Госсовета КНР Ли Кэцян провел результативные переговоры с премьер-министром Эдуардом Филиппом. Он отметил, что китайская сторона намерена совместно с французской стороной всерьез претворять в жизнь важные договоренности, достигнутые руководителями двух стран и стимулировать непрерывное развитие китайско-французского всестороннего стратегического партнерства.

Ху Чуньхуа призвал стороны совместно противодействовать протекционизму и унилатерализму, а также защищать либерализацию торговли и многостороннюю торговую систему. По его словам, как бы ни изменилась внешняя обстановка, китайская сторона будет неуклонно расширять открытость миру. Китай готов прилагать совместные с Францией усилия по укреплению сотрудничества в рамках инициативы «Пояс и путь», а также в энергетической, авиакосмической, сельскохозяйственной и финансовой областях. Китайская сторона приветствует участие французской стороны в Китайской международной импортной выставке. Он призвал Францию продолжать смягчать ограничение на экспорт высокотехнологичной продукции в Китай, сохранять открытость инвестиционного рынка, а также создавать для китайских компаний справедливую, прозрачную и предсказуемую бизнес-среду.

Высокопоставленные лица французского правительства заявили, что их страна стремится создать долгосрочное и стабильное всестороннее стратегическое партнерство с Китаем. По их мнению, в нынешней обстановке стороны должны сообща противодействовать протекционизму и унилатерализму. Франция намерена вместе с Китаем ускорить разработку дорожной карты торгово-инвестиционного сотрудничества, укрепить финансовое взаимодействие, стимулировать экспорт из Франции в Китай высококачественных сельскохозяйственных продуктов, а также продвинуть реформы в ВТО

Помимо этого, Ху Чуньхуа и Брюно ле Мэр обменялись мнениями по вопросам, касающимся 6-го Китайско-французского экономического и финансового диалога на высоком уровне. —0—