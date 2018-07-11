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В Чечне могут построить лесозаготовительный завод
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В Чечне могут построить лесозаготовительный завод 

«Это Кавказ» 11 июля 2018
Фото: «Это Кавказ»
Инвесторы из Китая и Иркутской области рассматривают возможность строительство лесозаготовительного предприятия на территории Чечни.
«Представитель Китайской Народной Республики выразил свой интерес к сельскому хозяйству республики. На встрече обсуждались вопросы о строительстве лесозаготовительного предприятия на территории республики, что позволит дать рабочие места жителям региона», — сообщили изданию «Чечня Сегодня» в Корпорации развития Чеченской Республики по итогам встречи с бизнесменами Китая и Иркутской области.
Предприниматели также выразили заинтересованность в посевах различных зерновых культур, включая рапс, соевые бобы и пшеницу, которые в будущем можно отправлять на экспорт.
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