В Чечне могут построить лесозаготовительный завод

«Представитель Китайской Народной Республики выразил свой интерес к сельскому хозяйству республики. На встрече обсуждались вопросы о строительстве лесозаготовительного предприятия на территории республики, что позволит дать рабочие места жителям региона», — сообщили изданию «Чечня Сегодня» в Корпорации развития Чеченской Республики по итогам встречи с бизнесменами Китая и Иркутской области.

Предприниматели также выразили заинтересованность в посевах различных зерновых культур, включая рапс, соевые бобы и пшеницу, которые в будущем можно отправлять на экспорт.